Волна скрытых сокращений настигнет бизнес

Бизнес стал реже нанимать новых сотрудников, при том что работать в компаниях некому. На рынке все еще сохраняется дефицит кадров. Несмотря на это, в первом квартале количество вакансий сократилось на 20%, хотя резюме стало больше на треть. Такие данные “Ъ FM” предоставил сервис SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Больше всего персонала не хватает в ритейле. Причина — высокая текучка кадров. На втором месте по дефициту — промышленность, за ним — строительство. Но в этих сферах снижение числа вакансий за год оказалось меньше, чем в среднем по рынку. В остальных отраслях бизнес предпочитает удерживать опытные кадры, подтверждает коммерческий директор одной из компаний Владимир Бугаевский:

«Такая тенденция действительно есть, хотя все зависит от отдела. Например, если айтишник или маркетолог в целом неплохо справляется, то имеет смысл его удерживать, а не искать нового человека, которого потом долго учить. Всем, что здесь и сейчас не приносит прибыли и не является очевидной пользой, сейчас жертвуют. Мы прямо на себе это чувствуем по проектам в ивенте, e-commerce и выставочной индустрии».

По данным SuperJob, работодатели все чаще отказываются от дистанционного формата. Сотрудники-удаленщики есть в 35% компаний, но, как правило, их не больше 10% от всего персонала. Чтобы сохранить кадры, например, на производстве, бизнес отправляет часть сотрудников в отпуска, а остальных загружает новыми обязанностями, говорит генеральный директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов:

«Мы не набираем новых людей, стараемся сохранить старых. Для этого мы пытаемся исключить необязательные работы, а людей отправить в отпуска. Кроме того, мы стараемся вывести на рынок новые продукты, чтобы загрузить работой тех, кто у нас есть. Тенденции, которые сейчас происходят в мире, носят негативный характер».

В 2026 году некоторые российские работодатели могут прибегнуть к скрытому сокращению штата, сообщали в Роскачестве. Но увольнения скорее будут не массовыми, а точечными. По прогнозам экспертов, компании сократят непродуктивные позиции, переведут сотрудников на неполный день, а также перераспределят задачи внутри коллектива, не расширяя штат.

Ангелина Зотина