На ремонт и техобслуживание энергообъектов Ставрополья направят 1,5 млрд рублей

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» направит в 2026 году более 1,5 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в Ставропольском крае, сообщили в региональном минпроме.

Компания повысила финансирование на 6,1% по сравнению с прошлым годом, чтобы обеспечить надежность электроснабжения перед отопительным сезоном 2026–2027 годов. Энергетики охватят работы всеми 26 муниципальными округами зоны обслуживания.

Специалисты отремонтируют почти 1,1 тыс. км линий электропередачи всех классов напряжения, более 1 тыс. трансформаторных пунктов, а также проведут капитальный ремонт 20 силовых трансформаторов и 606 выключателей на подстанциях. Они заменят около 1,3 тыс. опор, почти 20 тыс. изоляторов и 200 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), который лучше выдерживает механические повреждения и погодные катаклизмы. Энергетики расчистят 260 га просек линий от деревьев и кустарников, чтобы предотвратить сбои.

Министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев подчеркнул, что плановый ремонт гарантирует бесперебойную работу сетей и входит в подготовку к зиме. Все электросетевые компании региона реализуют такие программы параллельно с ежегодными инвестициями в модернизацию. Инвестиционная программа «Ставропольэнерго» до 2030 года предусматривает свыше 40 проектов для повышения надежности электроснабжения.

В 2025 году аналогичная кампания обошлась в 1,41 млрд руб. с ремонтом 1,4 тыс. км линий и 1,2 тыс. пунктов, что показывает стабильный рост вложений. Губернатор Владимир Владимиров поручил минэнерго контролировать такие работы, особенно на частных объектах; край располагает 60 тыс. км воздушных линий и 15 тыс. трансформаторных подстанций, где спрос растет из-за новостроек и промышленности. В текущем году регион в целом выделит 3 млрд руб. на сетевые инвестиции, включая 370 км новых линий и 60 МВт мощностей.

Станислав Маслаков