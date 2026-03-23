Спектакли театров Екатеринбурга представят на премии «Золотая маска» в Москве

В программу 32 сезона национальной театральной премии «Золотая маска» вошли пять спектаклей, которые подготовили театры Екатеринбурга, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Показы спектаклей-номинантов премии пройдут в Екатеринбурге и Москве. Всего российские театры представят 67 постановок в рамках мероприятия.

«Для нас это не просто профессиональное признание — за каждой из этих постановок стоят люди, которые искренне любят театр и вкладывают в него душу. Особенно важно, что в программе есть спектакли для детей: именно с них начинается любовь к сцене. Такие проекты формируют зрителя и сохраняют культурную традицию»,— отметил министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Екатеринбургский театр оперы и балета («Урал Опера Балет») представит на фестивале сразу две постановки. В номинации «Современный балет» участвует «Каменный цветок» по сказам Павла Бажова с музыкой Сергея Прокофьева. Спектакль по сказке «Алиса в Зазеркалье» представлен во внеконкурсной программе для детей. Показы состоятся в Екатеринбурге 24 и 25 апреля соответственно.

Актеры других театров города сыграют на сценах Москвы в рамках «Золотой маски». Так, в номинации «Театр кукол» представят спектакль «Зойкина квартира» Екатеринбургского театра кукол. Конкурсный показ о жителях Москвы в период НЭПа состоится 12 апреля на Малой сцене театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Театр балета «Щелкунчик» покажет постановку «Дюймовочка» в детской программе — показ запланирован на 2 мая в театре «Новая Опера» имени Е.В. Колобова. Свердловский театр музыкальной комедии представит мюзикл «Переполох в курятнике»: 6 мая историю о дружбе лисенка и цыпленка представят на основной сцене Театра имени Евгения Вахтангова.

Лауреатов премии «Золотая маска» объявят в июне. Всего на конкурс в этом году было подано 789 заявок из 83 регионов и 163 городов России. Театры Свердловской области за все время существования премии были отмечены 62 наградами. В 2025 году Свердловский театр драмы получил две «Золотые маски» за спектакль «Любой ценой…».

Ирина Пичурина