«РИА Новости»: Турция направила приглашение Лаврову на Анталийский дипфорум

Турция направила приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову для участия в Анталийском дипломатическом форуме, сообщил агентству «РИА Новости» высокопоставленный турецкий источник. В Анкаре рассчитывают на присутствие российского министра.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Приглашение направлено, рассчитываем на участие»,— цитирует агентство своего собеседника.

Пятый Анталийский дипломатический форум пройдет 17–19 апреля 2026 года под темой «Преодоление неопределенностей при планировании будущего». Глава МИД РФ Сергей Лавров традиционно принимает участие в организуемом Турцией мероприятии.

Анастасия Домбицкая