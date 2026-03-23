Бронеавтомобили с РЭБ будут возить продукты в белгородском приграничье

На заседании облправительства 23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов в 15-километровой зоне от границы уделить внимание доставке продуктов питания и корреспонденции на бронированной технике. Глава региона запретил использовать бронеавтомобили без детекторов дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам господина Гладкова, если машина не оборудована спецустройствами, то водитель и пассажиры подвергаются опасности.

«Доставка продуктов сегодня у нас — практически войсковая операция. На свой страх и риск сами коммерческие предприятия продукты не доставляют. Это делают или владельцы, или продавцы»,— отметил Вячеслав Гладков.

Губернатор подчеркнул, что правительство старается уделить максимальное внимание усилению автопарка районов бронированной техникой. Администрациям муниципалитетов поручено проводить занятия по составленным методическим рекомендациям и защитить коммерческие предприятия в 15-километровой зоне мешками с песком и антидроновой сеткой.

На сегодняшнем совещании господин Гладков также поручил главам районов и муниципалитетов наладить диалог с командирами частей, чтобы исключить остановку военного транспорта возле магазинов и социальных объектов. Глава региона подчеркнул, что это может привести к ударам по мирным объектам и гибели людей.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 20 марта администрации Грайворонского округа передали две бронированные машины скорой помощи, которые будут работать на территории муниципалитета. По информации Вячеслава Гладкова, это первые подобные защищенные автомобили в регионе. Они оснащены антидроновыми «мангалами», а бригады обеспечены средствами защиты, касками и бронежилетами.

Денис Данилов