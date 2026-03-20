Бронированные «скорые» начали работать в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 20 марта передал администрации Грайворонского округа две бронированные машины скорой помощи, которые будут работать на территории муниципалитета. Господин Гладков подчеркнул в своем Telegram-канале, что это — первые подобные защищенные автомобили в регионе. Они оснащены антидроновыми сооружениями — так называемыми «мангалами», и все бригады обеспечены средствами защиты, касками и бронежилетами.

«Хочу сказать спасибо всем нашим медикам, которые спасают жизни людей, рискуя собственной. Благодарны за ваше мужество и самоотверженный труд!»,— написал Вячеслав Гладков.

По данным правительства Белгородской области, в 2025 году бригады «скорой» выполнили по региону 2895 выездов для ликвидации последствий атак и обстрелов ВСУ. В стационар доставили более 4 тыс. раненых, из которых 1440 — мирные жители. В общей сложности в прошлом году служба скорой медицинской помощи Белгородской области приняла более 400 тыс. вызовов, из которых около 200 тыс. — из приграничных муниципалитетов и областного центра.

Автомобили скорой помощи (не бронированные), выезжающие в белгородское приграничье, начали оснащать «мангалами» по аналогии с сельхозтехникой с лета прошлого года.

Накануне, 19 марта, «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Белгородской области прорабатывают вопрос использования бронеавтомобилей для перевозки граждан по наиболее опасным направлениям. В частности, до конца месяца должны поступить 13 машин, которые распределят между подразделениями «Орлан» и «Барс-Белгород». Еще порядка 20 автомобилей планируют выдать в апреле, и, по словам Вячеслава Гладкова, ведутся переговоры о выделении еще 18 машин. Кроме того, Белгородская область сейчас изучает практику новых регионов РФ, где для защиты от БПЛА вдоль автодорог создали так называемые «антидроновые коридоры». Начать строительство этой инфраструктуры на приграничных территориях планируют, когда позволят погодные условия.

Денис Данилов