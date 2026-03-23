Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава пятигорского центра «Машук» Антон Сериков арестован до 18 мая

Лефортовский районный суд Москвы 20 марта арестовал Антона Серикова, заместителя гендиректора российского общества «Знание» и директора центра знаний «Машук» в Пятигорске, следует из данных картотеки суда.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО «Лефортово» до 18 мая 2026 года. Сотрудники ФСБ задержали Антона Серикова 18 марта, предъявив обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Антон Сериков возглавляет центр «Машук» с момента его открытия в августе 2022 года. Эта площадка в Пятигорске готовит просветительские и управленческие кадры для системы образования, объединяя усилия Минпросвещения РФ, Минобрнауки, Росмолодежи, общества «Знание» и бизнес-структур. За три года работы программы центра прошли свыше 40 тыс. человек, а сам проект позиционирует себя как всероссийский хаб по молодежной политике и воспитательной работе.

Незадолго до ареста, 19 марта, Антон Сериков планировал участвовать в образовательном фестивале «Обрфест» в Сочи, но не смог присутствовать на мероприятии.

Общество «Знание», центр «Машук» и Минобрнауки пока не комментируют ситуацию. Правоохранители молчат об официальных деталях, включая предполагаемую сумму растраты, которую следствие классифицирует как особо крупную — свыше 2,25 млн руб. по российскому законодательству. Антон Сериков не обжаловал меру пресечения на 22 марта, что усиливает позиции следствия. Центр «Машук» продолжает работу в штатном режиме.

Станислав Маслаков

