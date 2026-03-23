Глава пятигорского центра «Машук» Антон Сериков арестован до 18 мая

Лефортовский районный суд Москвы 20 марта арестовал Антона Серикова, заместителя гендиректора российского общества «Знание» и директора центра знаний «Машук» в Пятигорске, следует из данных картотеки суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО «Лефортово» до 18 мая 2026 года. Сотрудники ФСБ задержали Антона Серикова 18 марта, предъявив обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Антон Сериков возглавляет центр «Машук» с момента его открытия в августе 2022 года. Эта площадка в Пятигорске готовит просветительские и управленческие кадры для системы образования, объединяя усилия Минпросвещения РФ, Минобрнауки, Росмолодежи, общества «Знание» и бизнес-структур. За три года работы программы центра прошли свыше 40 тыс. человек, а сам проект позиционирует себя как всероссийский хаб по молодежной политике и воспитательной работе.

Незадолго до ареста, 19 марта, Антон Сериков планировал участвовать в образовательном фестивале «Обрфест» в Сочи, но не смог присутствовать на мероприятии.

Общество «Знание», центр «Машук» и Минобрнауки пока не комментируют ситуацию. Правоохранители молчат об официальных деталях, включая предполагаемую сумму растраты, которую следствие классифицирует как особо крупную — свыше 2,25 млн руб. по российскому законодательству. Антон Сериков не обжаловал меру пресечения на 22 марта, что усиливает позиции следствия. Центр «Машук» продолжает работу в штатном режиме.

Станислав Маслаков