Реализация «Россетями» проектов систем накопления энергии на юге идет по графику

«Россети» продолжают строительство систем накопления энергии в Республике Крым и Краснодарском крае в соответствии с утвержденным графиком, сообщил глава компании Андрей Рюмин. Об этом пишет ТАСС.

По словам господина Рюмина, работы на юге России ведутся совместно с «Росатомом», который выступает основным поставщиком оборудования. В Крыму планируется установка мощностью до 100 МВт, в Краснодарском крае — два объекта на 100 и 150 МВт, рассчитанные на покрытие дефицита электроэнергии в регионе.

«Россети» входят в число крупнейших электросетевых компаний мира. В состав группы включены 39 дочерних и зависимых обществ, среди которых «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и другие.

Вячеслав Рыжков