В феврале на Кубани выдали почти 4 тысячи автокредитов на более чем 6 млрд рублей

Объединенное Кредитное Бюро опубликовало данные по автокредитованию в России за февраль 2026 года. За месяц банки выдали 74,86 тыс. кредитов на покупку автомобилей, что на 16% больше, чем в январе (64,43 тыс.) и на 5% выше показателя февраля 2025 года (71,59 тыс.). Объем выдач достиг 115,8 млрд руб., увеличившись к январю на 19% и на 33% к аналогичному месяцу прошлого года (87,29 млрд руб.).

Доля кредитов на новые автомобили составила 66% от общего числа и 69% от объема автокредитов, что немного выше январских значений (64% и 68% соответственно) и ниже февральских показателей 2025 года (68%). Средний размер автокредита в феврале составил 1,5 млн руб., средний срок кредитования — 71 месяц. Полная стоимость кредита (ПСК) осталась на уровне 21,46%, снизившись по сравнению с февралем 2025 года (24,33%).

По итогам двух месяцев 2026 года россияне оформили 139,29 тыс. автокредитов на сумму 213,07 млрд руб., что на 4% меньше, чем за январь–февраль 2025 года, при росте объема на 19%.

В феврале крупнейшими регионами по объему автокредитования стали Москва (5,28 тыс. кредитов на 11,29 млрд руб.), Московская область (5,10 тыс. на 9,71 млрд руб.), Санкт-Петербург (3,72 тыс. на 6,7 млрд руб.), Краснодарский край (3,74 тыс. на 6,11 млрд руб.) и Татарстан (3,81 тыс. на 5,41 млрд руб.). Самые крупные кредиты получили жители Москвы (2,14 млн руб.), Магаданской области (1,94 млн руб.) и Московской области (1,91 млн руб.). Наибольший средний срок автокредитования был зафиксирован в Тыве — 86 месяцев, наименьший — в Ненецком АО, 60 месяцев. В столице средний срок составил 64 месяца, в Санкт-Петербурге и ряде областей — 66 месяцев.

