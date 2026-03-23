В сельских округах Новороссийска подорожает водоснабжение к 2028 году

В сельских округах Новороссийска стоимость одного кубометра питьевой воды увеличится до 106 руб. после индексации в июле 2028 года. Администрация города внесла изменения в постановление об утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение, документ размещен на официальном сайте мэрии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Изменения внесли в пункт, касающийся тарифов на водоснабжение и водоотведение в селе Борисовка, Раевском, Глебовском и Натухаевском сельских округах. Согласно документу, с 1 июля 2027 года тариф на питьевую воду без НДС составит 103,47 руб./куб. м, тариф для населения с учетом НДС вырастет до 101,98 руб./куб. м. Водоотведение подорожает до 61,32 руб./куб. м без НДС и до 41,77 руб./куб. м для населения.

С 1 июля 2028 года тариф на питьевую воду без НДС увеличится до 113,16 руб./куб. м и до 106,05 руб./куб. м для населения с учетом НДС. Тариф на водоотведение без НДС составит 111,10 руб./куб. м, для населения с НДС цена достигнет 43,44 руб./куб. м.

Ближайшая индексация ждет жителей сельских округов Новороссийска ждет в октябре. С 1 октября 2026 года стоимость одного кубического метра вырастет с 89,48 руб. до 98,06 руб. для населения с учетом НДС, водоотведение подорожает 35,12 руб./куб. м до 40,17 руб./куб. м. Тарифы будут действовать 30 июня 2027 года.

После индексации в октябре 2026 года плата за водоснабжение для всех остальных потребителей МУП «Водоканал» в Новороссийске увеличится с 97,08 руб./куб. м до 106,40 руб./куб. м., как отражено в постановлении мэрии №6184 от 19 декабря 2025 года. Тарифы на воду с 1 июля 2028 года подорожают до 115,07 руб./куб. м для населения с учетом НДС.

Кристина Мельникова