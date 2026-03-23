Смертность от туберкулеза на Ставрополье снизилась на 59%

Минздрав Ставропольского края зафиксировал значительное снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от него за последние десять лет, сообщили в ведомстве.

Заболеваемость уменьшилась на 54%, а число смертей — на 59%. В 2025 году врачи выявили 466 случаев болезни при показателе 16,2 случая на 100 тыс. населения, тогда как в 2024-м заболели 549 человек.

Туберкулез вызывает микобактерии, которые поражают лёгкие в 90% случаев, но также затрагивают кости, суставы, лимфоузлы, кожу, глаза, мочеполовую систему и нервную систему. Болеют распространяется воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым путями, и один больной заражает 10–15 человек. Плохие условия на работе и дома, неправильное питание, курение, алкоголь, наркотики, хронические болезни и сильный стресс провоцируют развитие заболевания. Дети, пожилые, ВИЧ-положительные попадают в группу риска. Минздрав подчеркивает: у 80% пациентов болезнь протекает бессимптомно, а сырость, темнота, плохая вентиляция и переохлаждение ускоряют заражение.

Региональные власти активно борются с туберкулезом. Ежегодно с 16 марта по 10 апреля Ставрополье проводит Дни борьбы с туберкулезом: медики организуют круглые столы, акции, конференции, в школах проходят уроки здоровья с раздачей листовок и бюллетеней. Массовое флюорографическое обследование охватывает тысячи жителей, что помогает выявлять болезнь на ранних стадиях. Эти меры способствовали устойчивому снижению показателей, как отметили в Научно-методическом респираторном центре: тенденция к уменьшению заболеваемости и смертности сохраняется, лечение осложненных форм стало эффективнее.

Алкоголезависимые болеют туберкулезом в 4–6 раз чаще, и их терапия усложняется проблемами с печенью, легкими, сердцем, нервами и мочеполовой системой. В России за 2015–2024 годы заболеваемость туберкулезом упала на 53,5%, смертность — на 67,3%, с 57,7 до 26,9 случаев и с 9,2 до 3 смертей на 100 тыс. населения. Ставрополье опережает среднероссийские показатели: за 15 лет смертность снизилась вчетверо. Правительство края поставило цель: к 2030 году довести заболеваемость до 17 на 100 тыс. и сохранить охват детей профилактическими осмотрами на уровне 95%.

По данным ВОЗ, в мире ежедневно умирают 3425 человек от туберкулеза, заболевают 30 тыс. На Ставрополье фокус на лекарственно-устойчивых формах и местных сообществах усиливает контроль. Врачи подчеркивают: при своевременном лечении шансы на полное выздоровление высоки, особенно если пациенты избегают рисков.

Станислав Маслаков