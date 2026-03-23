Суд назначил экспертизу по делу о ремонте уфимского Дома писателей

Арбитражный суд Башкирии назначил экспертизу по итогам ремонта памятника истории и культуры «Дом жилой Поликарпова» в центре Уфы, известного также как «Дом писателей». На экспертизе настоял Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии (НПЦ), заказчик ремонта.

Как сообщал «Ъ-Уфа», реконструкцией Дома Поликарпова на Коммунистической, 34, в котором располагается правление Союза писателей Башкирии, занималось ООО «Росстань». Стоимость договора НПЦ с магнитогорской компанией составила 32,4 млн руб. Прошлой осенью «Росстань» обратилась с заявлением в арбитражный суд Башкирии, в котором потребовала взыскать с заказчика более 5,9 млн руб.

По мнению подрядчика, по ходу ремонта пришлось провести работы, не включенные в смету. В компании полагают, что удорожание проекта было согласовано с НПЦ, его учредителем — Башкультнаследием, а на совещании по этому вопросу присутствовали представители правительства Башкирии. Стороны якобы договорились подписать дополнительное соглашение после госэкспертизы. Как утверждает истец, он передал заказчику акты, подтверждающие выполнение работ на не учтенные ранее 5,9 млн руб., а также проект дополнительного соглашения к контракту. Однако НПЦ эти документы проигнорировал.

Против увеличения стоимости выступают Башкультнаследие и республиканская прокуратура. Надзорное ведомство полагает, что оснований для удовлетворения требований нет, потому что в отношении должностного лица НПЦ расследуется уголовное дело из-за якобы оплаты фактически не выполненных работ.

Соответствуют ли результаты ремонта Дома Поликарпова контракту, смете и нормативным требованиям, а также какова действительная стоимость всех работ (с учетом устранения недостатков при их выявлении), должна установить экспертиза. Ее будут проводить специалисты ООО «Лаборатория экспертиз» Андрей Левин и Сергей Шорсткин. На оценку отводится 40 дней.

Идэль Гумеров