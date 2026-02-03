Прокуратура Башкирии не согласна с повышением цены ремонта Дома писателей в Уфе

Прокуратура Башкирии возражает против искового заявления магнитогорской компании «Росстань» к Научно-производственному центру по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии (НПЦ, подведомственно Башкультнаследию) о взыскании 5,9 млн руб. за ремонт дома Поликарпова в центре Уфы. Об этом «Ъ-Уфа» рассказала архитектурный защитник, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина, участвовавшая в судебных заседаниях.

Как сообщал «Ъ-Уфа», осенью прошлого года «Росстань» подала иск в арбитражный суд Башкирии. Компания по заказу НПЦ реконструировала архитектурный памятник дом Поликарпова, известный также как Дом писателей, потому что в нем располагается правление Союза писателей Башкирии. Стоимость контракта составила 32,4 млн руб.

По словам Эльзы Маулимшиной, фирма требует оплатить работы, якобы выполненные вне основной сметы контракта. Прокуратура считает, что оснований для удовлетворения требований нет, так как в отношении должностного лица НПЦ расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий — сотруднику учреждения вменяются действия, приведшие к растрате около 1,4 млн руб. из-за оплаты фактически не выполненных работ.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии позицию надзорного ведомства не комментировали.

Следующее заседание по делу назначено на 27 февраля.

Идэль Гумеров