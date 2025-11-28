У заказчика ремонта Дома писателей в Уфе взыскивают 6 млн рублей

Магнитогорская компания «Росстань» пытается взыскать более 5,9 млн руб. с Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии (НПЦ, учреждение подведомственно Башкультнаследию), следует из картотеки арбитражных дел. Заседание по делу состоится 9 декабря в арбитражном суде Башкирии.

Что стало поводом для разбирательств, не указано. По данным Rusprofile, «Росстань» и НПЦ связывают шесть контрактов по проектированию и реставрации объектов культурного наследия на территории Башкирии. Последний договор стоимостью 32,4 млн руб. касался ремонта жилого дома Поликарпова — памятника культуры на Коммунистической улице в Уфе, там располагается правление Союза писателей Башкирии (поэтому здание известно также как Дом писателей). Средства на ремонт выделил республиканский бюджет.

В июле «Ъ-Уфа» сообщал, что прокуратура направила в Башкультнаследие представление с претензиями в адрес НПЦ. Они, в числе прочих, затрагивали контракт учреждения с «Росстанью» на реконструкцию дома Поликарпова: по мнению надзорного ведомства, заказчик принял часть невыполненных работ. По данным «Ъ-Уфа», проверка прокуратуры привела к возбуждению уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении неустановленного функционера НПЦ.

Как рассказали «Ъ-Уфа» информированные собеседники, «Росстань» требует оплаты работ, якобы выполненных за пределами сметы контракта.

Региональная прокуратура, Башкультнаследие, а также аппарат регионального правительства привлечены к разбирательствам третьими лицами. На заседании будет рассмотрено заявление о привлечении третьим лицом регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

ООО «Росстань» зарегистрировано в 2010 году, учредителем является Анатолий Горбатко. Компания специализируется на проектирование работ и ремонте объектов культурного наследия, заказчиками ее услуг были госучреждения Башкирии, а также Челябинской и Тверской областей. В прошлом году выручка «Росстани» составила около 71,4 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб.

Идэль Гумеров