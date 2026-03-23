Беларусь запретила ввоз молока, мяса, шкур и червей из Ставропольского края

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 13 марта 2026 года ввел временный запрет на ввоз животных и продукции животного происхождения из 21 региона России, включая Ставропольский край и другие субъекты Северо-Кавказского федерального округа, следует из документа.

Регулятор обосновал решение ухудшением эпизоотической обстановки: в Ставропольском крае и соседних республиках — Дагестане, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — зафиксировали вспышки пастереллеза и бешенства у крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. Аналогичные ограничения Казахстан начал вводить с февраля, закрыв рынки для мяса, молока и живого скота из тех же южных и сибирских территорий России.

Запрет охватывает живой крупный и мелкий рогатый скот, свиней, верблюдов, цирковых и зоопарковых животных, а также диких парнокопытных. Беларусь отклонит поставки спермы, эмбрионов, молока, молочных продуктов, мяса от парнокопытных, мясных изделий, охотничьих трофеев, шкур, шерсти, щетины и кожевенного сырья из перечисленных регионов. Корма и добавки с животными компонентами тоже под запретом, кроме готовых термически обработанных продуктов для домашних питомцев, декоративных птиц и аквариумных рыб. Дополнительно власти Беларуси запретили ввоз растительных кормов, дождевых червей, их коконов и субстратов для разведения, чтобы исключить риски заноса патогенов через почву и органику.

Департамент приостановил все ранее выданные ветеринарные разрешения на импорт из Ставропольского края, СКФО и других 15 регионов, таких как Алтайский край, Новосибирская, Омская, Астраханская, Волгоградская, Саратовская и Самарская области. Товары, отправленные до 12 марта включительно, пограничные службы пропустят без ограничений, что позволит поставщикам завершить текущие контракты. Срок действия мер остается открытым — их отменят после стабилизации ситуации и мониторинга заболеваний, как только российские регионы подтвердят отсутствие угроз.

Отраслевые эксперты оценивают потери Ставропольского края в десятки миллионов рублей: край ежегодно экспортировал в Беларусь около 5 тыс. тонн говядины и баранины, 2 тыс. тонн молочной продукции и живой скот на 1,5 млрд рублей. Бизнес уже перенаправляет потоки на внутренний рынок и в другие страны ЕАЭС, а региональные ветслужбы усилили проверки ферм — с 14 марта провели 247 инспекций и ввели карантин на 18 хозяйствах. Российские власти ведут переговоры с Минсельхозпродом Беларуси, обмениваясь данными по очагам болезней, чтобы ускорить снятие ограничений. В январе 2026 года белорусские власти ужесточили ветеринарно-санитарные правила, усилив контроль импорта на фоне 12 вспышек инфекций в приграничных зонах.

Станислав Маслаков