Олег Белозеров переназначен гендиректором РЖД еще на пять лет

Олег Белозеров назначен генеральным директором—председателем правления ОАО «РЖД» на следующие пять лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Олег Белозеров окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. В 2004–2009 годах руководил Росавтодором. После был назначен первым замминистра транспорта, пробыв в должности до 2015 года. В том же году по распоряжению правительства господин Белозеров занял пост президента ОАО «РЖД». В 2017 году он был назначен гендиректором. В 2021 году его переназначили на должность.

По итогам 2025 года чистая прибыль РЖД по РСБУ составила 14 млрд руб. против 13,9 млрд руб. годом ранее. В то же время чистый долг компании, для снижения которого рассматривается в том числе продажа части активов, увеличился в 2025 году на 20%.

