Погрузка подкинула проблем

В 2025 году грузооборот на сети ОАО РЖД сократился на 1,8%

Несмотря на падение погрузки по итогам 2025 года, ОАО РЖД показало увеличение доходов, EBITDA и прибыли от продаж за этот период. В то же время чистый долг компании, для снижения которого рассматривается в том числе продажа части активов ОАО РЖД, увеличился в 2025 году на 20%. В 2026 году перед компанией стоит задача увеличить перевозки грузов, но при нынешней экономической конъюнктуре это будет непросто, отмечают аналитики.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суммарные доходы ОАО РЖД в 2025 году выросли на 9,5% год к году, до 3,1 трлн руб., EBITDA увеличилась на 16,3%, до 984,2 млрд руб., прибыль от продаж — на 11%, до 405,6 млрд руб., сообщили “Ъ” источник близкий к компании. Чистая прибыль ОАО РЖД в 2025 году выросла на 0,7%, до 14 млрд руб. после падения в несколько раз годом ранее. Источник в ОАО РЖД данные подтвердил, пояснив, что «компания оперативно подвела итоги 2025 года, чтобы зафиксировать факт реализации оптимального сценария в четвертом квартале: менеджмент удержал ситуацию от негативного варианта развития событий». Отчетность по РСБУ и МСФО за весь 2025 год монополия пока не раскрывала.

По итогам девяти месяцев 2025 года 90% доходов ОАО РЖД принесли перевозки и предоставление услуг инфраструктуры, следует из отчетности компании по РСБУ. Грузовые перевозки обеспечили 82,5% всех доходов. Другие виды деятельности включают в том числе ремонт подвижного состава и услуги по управлению, эксплуатации и предоставлению подвижного состава для пассажирских перевозок.

В 2025 году тарифный грузооборот ОАО РЖД сократился на 1,8%, до 2478,5 млрд тонно-км, погрузка на сети снизилась на 5,6%, до 1115,8 млн тонн.

Рост погрузки показали только минеральные удобрения (на 3,8%, до 70,3 млн тонн) и руда (на 5,1%, до 17,2 млн тонн). Перевозки пассажиров увеличились на 2% год к году, до 1311,1 млн человек.

В ОАО РЖД отмечали, что к снижению погрузки строительных грузов, черных металлов и угля привели внешние негативные факторы, на показателях нефтяных грузов сказались ремонты на НПЗ, а на перевозке зерна — снижение урожая в 2024 году. Глава РЖД Олег Белозеров говорил, что, несмотря на общее снижение, зафиксирован рост по экспортной погрузке в восточном направлении, тарифному грузообороту в границах Восточного полигона, перевозкам в сообщении с Китаем и контейнерному экспорту.

В ОАО РЖД указывают, что сохраняют принцип опережающего роста доходов над расходами. В числе приоритетных проектов 2025 года в компании называют обеспечение надежности и безопасности перевозок, обновление подвижного состава, увеличение провозных способностей основных участков и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург. Инвестиционная программа реализована в объеме более 860 млрд руб., ввод основных фондов составил 1,1 трлн руб. На 2026 год инвестиционная программа утверждена в размере 713,6 млрд руб., из которых 288 млрд руб.— на ремонт подвижного состава и инфраструктуры, 161,7 млрд руб.— на закупку подвижного состава, 120 млрд руб.— на ВСМ.

Предприятия непрерывного цикла могут не получить приоритета на железной дороге

Чистый долг ОАО РЖД по итогам 2025 года вырос на 20%, до 3,33 трлн руб., следует из данных компании. Отношение чистого долга к EBITDA составило 3,4х. В декабре 2025 года на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова для улучшения положения ОАО РЖД обсуждались реструктуризация долга, сокращение операционных расходов, продажа площадей в Moscow Towers в «Москва-Сити» и доли в Федеральной грузовой компании (ФГК). Позже источник “Ъ” уточнял, что доля ФГК может быть продана на аукционе, пакет в 49% оценен в 44 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 января). Площади в Moscow Towers планируется реализовать на торгах, сообщала в феврале замглавы ОАО РЖД Екатерина Кривошеева.

В 2026 году погрузка на сети ОАО РЖД должна составить 1132 млн тонн, что предполагает рост на 1,5% год к году.

В январе погрузка сократилась на 4%, до 89,3 млн тонн. И по оценкам аналитиков «Эйлер», по итогам всего 2026 года показатель может сократиться на 3%. По расчетам компании, погрузка угля, ключевого груза, сократится на 4% год к году из-за ожидаемого снижения добычи и ухудшения условий для экспорта. Закрепление в Уставе железнодорожного транспорта принципа «вези или плати», призванного повысить дисциплину предъявления грузов для перевозки, может привести к оттоку части грузов на автотранспорт, добавляют в «Эйлер». Внутренний спрос на продукцию черной металлургии, считают аналитики, оживится не ранее второй половины 2026 года, и потому в течение первого полугодия погрузка черных металлов продолжит демонстрировать отрицательную годовую динамику. Удобрения — единственная номенклатура, погрузка которой продолжит расти в 2026 году. темпами, аналогичными 2025 году, благодаря позитивной ценовой конъюнктуре, считают аналитики.

Анатолий Костырев, Владимир Лавицкий

