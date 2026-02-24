Погрузка подкинула проблем

Несмотря на падение погрузки по итогам 2025 года, ОАО РЖД показало увеличение доходов, EBITDA и прибыли от продаж за этот период. В то же время чистый долг компании, для снижения которого рассматривается в том числе продажа части активов ОАО РЖД, увеличился в 2025 году на 20%. В 2026 году перед компанией стоит задача увеличить перевозки грузов, но при нынешней экономической конъюнктуре это будет непросто, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суммарные доходы ОАО РЖД в 2025 году выросли на 9,5% год к году, до 3,1 трлн руб., EBITDA увеличилась на 16,3%, до 984,2 млрд руб., прибыль от продаж — на 11%, до 405,6 млрд руб., сообщили “Ъ” источник близкий к компании. Чистая прибыль ОАО РЖД в 2025 году выросла на 0,7%, до 14 млрд руб. после падения в несколько раз годом ранее. Источник в ОАО РЖД данные подтвердил, пояснив, что «компания оперативно подвела итоги 2025 года, чтобы зафиксировать факт реализации оптимального сценария в четвертом квартале: менеджмент удержал ситуацию от негативного варианта развития событий». Отчетность по РСБУ и МСФО за весь 2025 год монополия пока не раскрывала.

По итогам девяти месяцев 2025 года 90% доходов ОАО РЖД принесли перевозки и предоставление услуг инфраструктуры, следует из отчетности компании по РСБУ. Грузовые перевозки обеспечили 82,5% всех доходов. Другие виды деятельности включают в том числе ремонт подвижного состава и услуги по управлению, эксплуатации и предоставлению подвижного состава для пассажирских перевозок.

В 2025 году тарифный грузооборот ОАО РЖД сократился на 1,8%, до 2478,5 млрд тонно-км, погрузка на сети снизилась на 5,6%, до 1115,8 млн тонн.

Рост погрузки показали только минеральные удобрения (на 3,8%, до 70,3 млн тонн) и руда (на 5,1%, до 17,2 млн тонн). Перевозки пассажиров увеличились на 2% год к году, до 1311,1 млн человек.

В ОАО РЖД отмечали, что к снижению погрузки строительных грузов, черных металлов и угля привели внешние негативные факторы, на показателях нефтяных грузов сказались ремонты на НПЗ, а на перевозке зерна — снижение урожая в 2024 году. Глава РЖД Олег Белозеров говорил, что, несмотря на общее снижение, зафиксирован рост по экспортной погрузке в восточном направлении, тарифному грузообороту в границах Восточного полигона, перевозкам в сообщении с Китаем и контейнерному экспорту.

В ОАО РЖД указывают, что сохраняют принцип опережающего роста доходов над расходами. В числе приоритетных проектов 2025 года в компании называют обеспечение надежности и безопасности перевозок, обновление подвижного состава, увеличение провозных способностей основных участков и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург. Инвестиционная программа реализована в объеме более 860 млрд руб., ввод основных фондов составил 1,1 трлн руб. На 2026 год инвестиционная программа утверждена в размере 713,6 млрд руб., из которых 288 млрд руб.— на ремонт подвижного состава и инфраструктуры, 161,7 млрд руб.— на закупку подвижного состава, 120 млрд руб.— на ВСМ.

Чистый долг ОАО РЖД по итогам 2025 года вырос на 20%, до 3,33 трлн руб., следует из данных компании. Отношение чистого долга к EBITDA составило 3,4х. В декабре 2025 года на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова для улучшения положения ОАО РЖД обсуждались реструктуризация долга, сокращение операционных расходов, продажа площадей в Moscow Towers в «Москва-Сити» и доли в Федеральной грузовой компании (ФГК). Позже источник “Ъ” уточнял, что доля ФГК может быть продана на аукционе, пакет в 49% оценен в 44 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 января). Площади в Moscow Towers планируется реализовать на торгах, сообщала в феврале замглавы ОАО РЖД Екатерина Кривошеева.

В 2026 году погрузка на сети ОАО РЖД должна составить 1132 млн тонн, что предполагает рост на 1,5% год к году.

В январе погрузка сократилась на 4%, до 89,3 млн тонн. И по оценкам аналитиков «Эйлер», по итогам всего 2026 года показатель может сократиться на 3%. По расчетам компании, погрузка угля, ключевого груза, сократится на 4% год к году из-за ожидаемого снижения добычи и ухудшения условий для экспорта. Закрепление в Уставе железнодорожного транспорта принципа «вези или плати», призванного повысить дисциплину предъявления грузов для перевозки, может привести к оттоку части грузов на автотранспорт, добавляют в «Эйлер». Внутренний спрос на продукцию черной металлургии, считают аналитики, оживится не ранее второй половины 2026 года, и потому в течение первого полугодия погрузка черных металлов продолжит демонстрировать отрицательную годовую динамику. Удобрения — единственная номенклатура, погрузка которой продолжит расти в 2026 году. темпами, аналогичными 2025 году, благодаря позитивной ценовой конъюнктуре, считают аналитики.

Анатолий Костырев, Владимир Лавицкий