Чистая прибыль РЖД выросла до 14 млрд руб. в 2025 году

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2025 году составила 14 млрд руб., против 13,9 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, передают «РИА Новости».

Уровень EBITDA выполнен в объеме 984,2 млрд руб. (+16,3% год к году), отметил господин Белозеров. По его словам, в прошлом году РЖД использовали новые инструменты привлечения денежных средств вне банков. Таким образом компания получила 475 млрд руб., добавил господин Белозеров. Оптимизация операционных расходов, как следует из презентации главы РЖД, составила 146 млрд руб.

Глава РЖД отметил, что ключевая задача компании в 2026 году — операционная эффективность, которая должна быть обеспечена соответствующей погрузкой.