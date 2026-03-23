На обновление дорожной разметки в Новороссийске выделили 50 млн рублей

В Новороссийске обновят дорожную разметку за 50 млн руб. из муниципального бюджета. Соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки».

Денежные средства из бюджета Новороссийска выделили на производство работ по обновлению дорожной разметки в 2026 году. Мероприятия в рамках контракта рассчитаны на срок до 28 декабря 2026 года.

Объем предстоящих работ в настоящее время не определен. Согласно информации об объекте закупки, цена тендера сформирована из расчета 34,2 тыс. руб. на один квадратный метр дорожной разметки.

София Моисеенко