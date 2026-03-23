Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4200 впервые с декабря

Стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex к 9:43 мск упала до $4173. Золото опустилось ниже $4200 впервые с 9 декабря 2025 года. Фьючерс на серебро с поставкой в мае снижался до $61,8 за тройскую унцию. Затем цена откорректировалась выше $62.

Драгоценные металлы дорожали после начатой 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки на исламскую республику погибли высшие должностные лица страны, в их числе — верховный лидер Али Хаменеи. Иран наносит ответные удары по Израилю и американским военным базам в странах Персидского залива. В середине марта цена золота перешла к снижению.