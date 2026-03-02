Золото подорожало на 3% после начала военной операции против Ирана

Стоимость апрельского фьючерса на золото выросла на 3% после начала военного конфликта США и Израиля против Ирана. Это следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

К 11:38 мск цена на золото увеличилась на 3,45%, до $5428 за тройскую унцию. В то же время стоимость фьючерса на серебро выросла на 3,08%, до $96,2 за тройскую унцию, а стоимость платины — на 1,38%, до $2406,3.

Цены на драгоценные металлы растут после ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся в прошлые выходные. В результате атаки на исламскую республику погибли высшие должностные лица страны, в их числе — верховный лидер Али Хаменеи. Иран наносит ответные удары по Израилю и американским военным базам в странах Персидского залива. Эмиратская компания DP World приостановила работу всех терминалов контейнерного порта Джебель-Али после удара Ирана.

Подробности — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».