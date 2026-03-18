Цена на золото упала ниже $4910 впервые с 17 февраля

Стоимость апрельского фьючерса на золото упала ниже $4910 за тройскую унцию на бирже Comex. Согласно данным на Investing.com, в последний раз такая цена на золото фиксировалась 17 февраля.

К 15:30 мск золото подешевело на 2,04%, его стоимость составила $4906 за тройскую унцию. Цена на серебро падала на 1,17%, до $78,98 за тройскую унцию. Стоимость платины сократилась на 3,58%, до $2060 за тройскую унцию.

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае торгуется на уровне $105 за баррель. Инвесторы опасаются, что резкий рост цен на нефть может ускорить инфляцию и спровоцировать ужесточение денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков, в том числе ФРС США, пишет Reuters.