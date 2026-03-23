Аварийное отключение воды зафиксировали в Новороссийске

Несколько домов на улице Видова в Новороссийске остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

По данным ресурсоснабжающей организации, отключение коснулось многоквартирных домов на улице Видова, 83, 85, 87, 87А. Подачу воды приостановили из-за утечки на сетях.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 14:00. На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко