«Турист должен выбирать Ставрополье как безусловный приоритет для отдыха»

В 2025 году Ставропольский край посетило 8,4 млн туристов, из которых 4,1 млн человек — однодневные экскурсанты. Гостей принимают около 700 средств размещения, которые в прошлом году были загружены на 85–90%. Больше всего российских и иностранных туристов привлекают Кавказские Минеральные Воды (КМВ). Из каких стран и регионов России приезжают гости, на что направят финансирование в 2026 году, а также о реализуемых в санаторно-курортной отрасли инвестпроектах рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов

— Как вы оцениваете развитие туризма в Ставропольском крае?

— Ключевым доказательством масштаба происходящего в туристической отрасли Ставропольского края служат результаты анализа больших данных от одного из крупнейших сотовых операторов. В 2025 году он зафиксировал более 8,4 млн уникальных посетителей в крае. Эта цифра, значительно превышающая данные официальной статистики, позволяет увидеть полную картину турпотока, включая экскурсантов (а это — более 4,1 млн человек) и гостей, остановившихся в частном секторе, что говорит о привлекательности региона для самой широкой аудитории.

При этом официальные данные Росстата, фиксирующие именно размещенных туристов, также демонстрируют рекорд: за 11 месяцев 2025 года турпоток достиг 2,6 млн человек, обеспечив краю первое место в Северо-Кавказском федеральном округе с отрывом более чем в два раза.

Этот рост — не случайность, а отражение глубинных качественных изменений в отрасли. Важнейшим индикатором является экономический эффект: по предварительным подсчетам, расходы туристов за 2025 год превысили 49 млрд руб. Мы видим качественного, лояльного гостя: средняя продолжительность его пребывания составляет 7,5 суток, ежедневные траты (без учета проживания) — около 2,5 тыс. руб., а средний чек за проживание превышает 10 тыс. руб. в сутки, что говорит о востребованности наших оздоровительных, медицинских и SPA-услуг.

Инфраструктура, включающая 682 средства размещения, в прошлом году работала со стабильной загрузкой в 85–90%. Это доказывает эффективное использование имеющегося потенциала, особенно на курортах Кавказских Минеральных Вод. Традиционно большой туристический поток мы фиксируем из соседних республик, а также из Москвы, Подмосковья, Ростовской области и Краснодарского края. В 2025 году мы отмечаем, и это также фиксируется данными туроператора, растущий интерес гостей из Волгоградской области.

В прошлом году Ставропольский край посетили более 427 тыс. иностранных туристов. В топ-5 вошли гости из Армении (65,9 тыс. человек), Китая (почти 57 тыс. человек), Нидерландов (56,5 тыс. человек), Беларуси (46,5 тыс. человек) и Узбекистана (44 тыс. человек).

Интересный факт: в 2025 году Ставрополье посетили туристы одной из пяти самых маленьких стран в мире — Монако (два человека), а также туристы из самой отдаленной (16,1 тыс. км) от края страны — Новой Зеландии (25 человек).

— Какую роль в развитии туризма на Ставрополье играет господдержка?

— В этом году в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» общий объем финансирования сферы туризма в Ставропольском крае превысит 469 млн руб., из которых 315 млн руб. — средства федерального центра. 73 млн руб. пойдут на поддержку крупных мероприятий с посещаемостью свыше 10 тыс. человек. Главная задача — к полезному отдыху добавить больше ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

Более 130 млн руб. направим на развитие туристического кода центров городов. Это создание «умной» навигации, комфортной среды для туристов с детьми и маломобильных групп населения. Более 23 млн руб. инвестируем в модернизацию туристических объектов, обустройство экологических троп, строительство круглогодичных бассейнов, организацию пунктов проката и создание аудиогидов.

Отдельным приоритетом является расширение номерного фонда: на создание модульных некапитальных средств размещения выделено 91,5 млн руб. Это позволит ввести 61 новый номер в одной из востребованных локаций Ставрополья.

Федеральная поддержка — это объективная оценка потенциала Ставрополья и результат системной работы региональной команды. Мы конвертируем выделенные средства в принципиально новый уровень сервиса. Дополнительные модульные номера, обновленные терренкуры, событийные проекты — это наша ставка на конкурентоспособность. Турист должен выбирать Ставрополье как безусловный приоритет для отдыха.

— Какую роль в общем объеме туристической отрасли занимает лечебно-профилактический туризм?

— Лечебно-профилактический туризм — это не просто важная часть туристической отрасли Ставропольского края, это ее исторический фундамент и визитная карточка. Наш регион, и в особенности курорты Кавказских Минеральных Вод, традиционно считается главной бальнеологической здравницей России.

Если говорить о цифрах, то санаторно-курортный комплекс формирует ядро нашего туристического предложения. На сегодняшний день в крае функционирует 128 санаторно-курортных учреждений. Их совокупная емкость составляет 35,4 тыс. койко-мест, что в структуре всего номерного фонда региона (58,4 тыс. мест) занимает более 60%. Это говорит о том, что основная масса туристов, приезжающих к нам, ориентирована именно на лечение и профилактику.

Экономическая роль этого сегмента также колоссальна. Санатории обеспечивают высокую загрузку в течение всего года, сглаживая фактор сезонности, и генерируют значительную часть выручки отрасли. Кроме того, именно вокруг санаториев формируется сопутствующая инфраструктура: от экскурсионного обслуживания до предприятий питания.

Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития этого направления. В рамках инвестиционных проектов, запланированных к реализации в 2026 году, значительная часть средств направляется на модернизацию существующих здравниц и строительство новых объектов, ориентированных на медицинский и оздоровительный туризм. Таким образом, лечебно-профилактический туризм был и остается локомотивом всей туристической индустрии Ставрополья.

Количество санаториев на Ставрополье 128 (18,5 тыс. номеров и 35,4 тыс. мест) — 2026 год

(18,5 тыс. номеров и 35,4 тыс. мест) — 2026 год 127 (18 тыс. номеров и 35,2 тыс. мест) — 2025 год

(18 тыс. номеров и 35,2 тыс. мест) — 2025 год 125 (34,2 тыс. мест размещения) — 2024 год По данным министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

— Сколько инвестпроектов и на какую сумму реализуется в санаторно-курортной сфере?

— Инвестиционная привлекательность региона растет. В 2026 году мы планируем реализацию 32 инвестиционных проектов с общим объемом вложений порядка 39,8 млрд руб. Эти средства пойдут на создание объектов, интересных всем туристам, независимо от географии. Отмечу, что значительная часть инвестиций направляется на создание современных термальных комплексов, глэмпингов, реконструкцию знаменитых и строительство новых санаториев. Именно эти объекты формируют «вау-эффект» и мотивируют гостей из отдаленных регионов, в том числе с Урала, преодолевать расстояния ради качественного отдыха и оздоровления.

— Сколько туристов посетили санатории Ставропольского края в 2025 году в сравнении с 2024 годом?

— В 2024 году санатории Ставропольского края посетили почти 832,9 тыс. человек. За 2025 год пока данных Росстата нет, идет подсчет.

— Как изменился объем предоставленных санаториями Ставропольского края услуг?

— Организации санаторно-курортного и ту­рис­­тского комплексов Ставропольского края в 2024 году предоставили услуг на 36,3 млрд руб., а в 2025 году — 36,7 млрд руб. Целевой вариант показателя в 2026 году составляет 37,1 млрд руб.

— В чем вы видите особенность санаторно-курортного комплекса Ставропольского края и предоставляемых в нем услуг?

— Ставропольский край — уникальное место на туристской карте России, имеющее выгодное географическое расположение и значительные туристские и рекреационные ресурсы. Несомненно, жемчужиной всего региона являются Кавказские Минеральные Воды. Каждый из курортных городов КМВ обладает своей уникальностью и привлекательностью для туристов. Благодаря природным лечебным ресурсам у каждого города-курорта есть свой лечебный профиль, который и формирует интерес у туристов к лечебно-оздоровительному туризму.

Так, в Кисловодске, например, успешно лечат заболевания кровообращения, дыхания и нервной системы, а в Ессентуках — желудочно-кишечного тракта, печени, желчных путей и нарушений обмена веществ. В Пятигорске лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, пищеварения, кожные и гинекологические (радоновые ванны), а в Железноводске — органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей и нарушений обмена веществ. Всего в санаторно-курортных учреждениях края доступно порядка 12 профилей лечения.

Совместить профилактику и лечение с отдыхом можно в санаторно-курортных учреждениях, предлагающих специальные программы по оздоровлению. Разнообразие новых методик лечения для взрослых и детей вызывает особый интерес к региону. Санаторно-курортные учреждения используют собственную лабораторную базу, оснащенную современным лечебно-диагностическим оборудованием, которое позволяет пройти полное функциональное обследование.

Также предлагается множество оздоровительных направлений, которые объединяют в себе несколько взаимосвязанных оздоровительных и лечебно-восстановительных программ: спа, велнес и традиционную медицину, в которые входят посещение акватермальных комплексов, спа-программы, программы высокопрофессионального диетического питания и другое.

Беседовал Дмитрий Михеенко