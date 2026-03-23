В Сочи готовность новой школы на 400 мест достигла 39%

В поселке Горное Лоо, входящем в состав города Сочи, продолжается строительство блока начальной школы, рассчитанного на 400 учеников. Объект возводится в рамках регионального проекта «Все лучшее — детям», который реализуется как часть национального проекта «Молодежь и дети».

По данным краевого департамента строительства, общая площадь будущего образовательного учреждения составляет 8,2 тыс. кв. м. На текущий момент степень готовности здания оценивается в 39%. Работы ведутся в плановом режиме с поэтапным выполнением строительных и инженерных задач.

Проект предусматривает функциональное разделение пространства для различных возрастных групп. Учебные помещения для первых классов будут размещены на первом этаже в обособленной зоне. Кабинеты для учеников вторых—четвертых классов предусмотрены на втором уровне здания. Помимо стандартных учебных аудиторий в составе школы запланирован ряд помещений для дополнительного образования и развития.

В частности, проект включает игровую комнату для групп продленного дня, специализированные кабинеты для дополнительных занятий, а также помещения для работы профильных специалистов — логопеда и психолога. Кроме того, в здании предусмотрены студии для творческой деятельности, включая рисование, а также образовательная робототехника и собственный издательский центр.

На текущем этапе подрядная организация выполняет широкий комплекс строительных работ. Ведется кладка стен и внутренних перегородок с использованием кирпича и газобетонных блоков, осуществляется армирование конструкций, включая стены и колонны. Параллельно проводится установка оконных блоков, монтаж систем вентиляции и отопления, прокладка электрических сетей.

Также на объекте ведутся работы по устройству кровли, включая монтаж стропильных конструкций, и выполняются внутренние отделочные процессы, в том числе штукатурные работы. Реализация проекта направлена на расширение образовательной инфраструктуры и создание современных условий для обучения младших школьников в одном из районов курорта.

Мария Удовик