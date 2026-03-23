Qatar Airways разместила часть самолетов за границей

Катарская авиакомпания Qatar Airways разместила часть своих самолетов в аэропортах за пределами Катара. Решение принято «в связи с текущей ситуацией в регионе».

Сколько конкретно лайнеров переместили за границу, в Qatar Airways не уточнили. «Это временная мера, и самолеты будут постепенно возвращаться в эксплуатацию по мере восстановления нормальной летной эксплуатации»,— сообщил перевозчик изданию Doha News.

США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана. Из-за этого нарушено авиасообщение со странами Персидского залива. В середине марта более 600 российских туристов покинули Катар через Саудовскую Аравию. Сложности с возвращением из-за рубежа, по оценке Ассоциации туроператоров РФ, возникли как минимум у 60 тыс. россиян.

Подробности — в материале «Ъ» «Смена маршрута».