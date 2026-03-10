Шесть автобусов с российскими туристами покинули Катар через Саудовскую Аравию

С 8 марта шесть автобусов с российскими туристами покинули Катар через сухопутную границу с Саудовской Аравией. Об этом сообщил первый секретарь посольства России в Катаре Сергей Демин. По его словам, автобусы уже достигли пунктов назначения.

«Большая часть пассажиров вылетела домой»,— сказал господин Демин ТАСС. Часть туристов возвращается из Катара в Россию через ОАЭ, уточнил он. Кроме того, 10 марта в Москву вылетел самолет Qatar Airways. «Это второй прямой рейс за два дня»,— добавил Сергей Демин. В общей сложности на двух рейсах в Россию вернулись 640 человек. «Большая часть из них — туристы, которые ранее не смогли вылететь из Катара»,— отметил дипломат.

Второй рейс отправился через сутки после первого, рассказал дипломат. «Необходимость в нем возникла в том числе потому, что из-за технической ошибки Qatar Airways на первый рейс не смогли попасть несколько десятков пассажиров, включая юношескую команду детской футбольной академии ПСЖ, которая благополучно вылетела на следующий день вторым рейсом»,— сказал господин Демин.

Авиасообщение со странами Персидского залива было ограничено 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. В ОАЭ тогда находились более 50 тыс. российских туристов, еще несколько тысяч — в соседних странах, включая Катар.