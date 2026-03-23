В Новосибирске обустроят территорию на месте снесенного после взрыва газа дома

На месте снесенного после взрыва газа многоэтажного дома на ул. Линейной будет создано общественное пространство. О начале опроса горожан относительно характера обустройства территории мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил 23 марта на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

По словам главы города, участникам опроса предстоит выбрать, будет это место памяти или тихая зона для отдыха. Возможен вариант с объединением мемориального комплекса с озелененной территорией.

Как писал «Ъ-Сибирь», 9 февраля 2023 года в газифицированном многоквартирном доме №39 на ул. Линейной прогремел взрыв. Тогда погибли 15 человек, травмы различной тяжести получили 11 жильцов.

