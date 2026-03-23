Telegram почти в два раза популярнее МАХ среди автомобилистов Кубани

По данным опроса сервиса «Дром», проведенного в начале марта 2026 года, наибольшей популярностью среди автолюбителей Краснодарского края пользуется мессенджер Telegram. Он почти вдвое опередил ближайшего конкурента — приложение МАХ, занявшее второе место.

Третью позицию занял WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), незначительно уступивший МАХ. Далее следуют традиционные SMS и Viber. Около 5% респондентов сообщили, что не используют мессенджеры, еще 4% указали другие приложения.

Как отмечают аналитики, за последние годы структура предпочтений заметно изменилась. Три года назад лидером оставался WhatsApp, за ним следовали Telegram и Viber; аналогичная картина наблюдалась и в 2020 году.

В разрезе регионов наиболее высокий уровень поддержки Telegram зафиксирован в Курганской, Нижегородской и Ленинградской областях. МАХ чаще выбирали пользователи Сахалинской области и Ханты-Мансийского автономного округа, тогда как WhatsApp сохраняет популярность в Якутии и Приморском крае.

В комментариях к опросу пользователи обсуждают возможные изменения рынка: часть респондентов допускает переход на альтернативные сервисы, включая Gmail и ВКонтакте, другие высказывают скепсис, отмечая ограниченный функционал новых платформ. В частности, пользователи указывают на отсутствие в МАХ механизма подгрупп, что, по их мнению, сдерживает миграцию рабочих чатов из Telegram.

Опрос проводился со 2 по 10 марта среди более чем 12 тыс. пользователей портала, при этом респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Вячеслав Рыжков