В сельсовете Хакасии избрали нового главу после скандала со сносом памятника

Кандидат от КПРФ Иван Мосман победил на выборах главы Расцветаевского сельсовета Усть-Абаканского района Хакасии. Итоги голосования подвела республиканская избирательная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным избиркома, господин Мосман, ранее назначенный и. о. главы сельсовета, набрал 725 голосов (52,84%). Его основной конкурент — мастер производственного обучения Хакасского политехнического колледжа Евгений Кобызев — получил в свою поддержку 582 голоса (42,42%). Руководитель регионального отделения партии «Коммунисты России» Денис Бразаускас, принимавший участие в выборах, занял третье место (2,26%). Явка составила 40,8%.

Выборы были досрочными. Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2025 года суд приговорил главу сельсовета Анну Мадисон к одному году принудительных работ по делу о сносе памятника погибшим в Великой Отечественной войне. На тот же срок ей было запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Валерий Лавский