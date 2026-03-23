Росимущество приватизирует изъятую государством недвижимость «Макфы»

Росимущество начало реализацию недвижимых активов бывшей ГК «Макфа», обращенных в доход государства в 2024 году. На электронной площадке ГИС «Торги» опубликованы уведомления о продаже 100% долей в четырех обществах — «Родник», «Проспект», «Новая планета» и «Управляющая компания "Содействие"». В ПСБ, выступающем организатором торгов, подтвердили, что все компании принадлежали «Макфе», сообщают «Ведомости». Их собственником сейчас является Росимущество.

Согласно лотовой документации, в собственности этих юрлиц находятся площади в трех торговых центрах Челябинска — «Алмазе» (175 тыс. кв. м из 212 тыс. кв. м), «Роднике» (126 тыс. кв. м) и «Башне» (10,7 тыс. кв. м). Также в их собственности склады, квартиры в различных районах Челябинска и здание кинотеатра «Победа». Совокупная стартовая стоимость лотов составляет 12,4 млрд руб. Самые крупные объекты — ТЦ «Родник» и «Алмаз» — выставлены единым лотом за 8,2 млрд руб.

В марте Росимущество уже отчиталось о приватизации части активов «Макфы». Ведомство выручило за них 22,4 млрд руб. Сама компания, несмотря на переходный период под управлением государства, в 2025 году показала рост: чистая прибыль достигла 4,5 млрд руб. (+64% год к году), выручка — 32 млрд руб. (+10%). В 2024 году, когда активы были изъяты, выручка составляла 29,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,7 млрд руб.

По искам Генпрокуратуры в 2024 году у бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, экс-депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, а также членов их семей было обращено в доход государства крупнейшее в России производство макарон «Макфа», оцениваемое в 46 млрд руб. Также с них было взыскано более 19,7 млрд руб. дивидендов, полученных в 2002–2024 годах.

17 марта стало известно, что Михаилу Юревичу и его бывшему советнику Александру Москалюку инкриминируют получение взяток на сумму более 3,2 млрд руб. Процесс пройдет в заочном режиме, так как фигуранты давно проживают за границей.

