Михаила Юревича искать устали

Бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его подчиненного отдали под суд в Челябинске. В ГСУ СКР им инкриминируют получение взяток на сумму более 3,2 млрд руб. Процесс пройдет в заочном режиме, так как фигуранты давно проживают за границей. Ранее по антикоррупционным искам у господина Юревича и других ответчиков была конфискована группа компаний, в том числе «Макфа», оцениваемая в 46 млрд руб., а также с них взысканы незаконно полученные доходы еще в 19,7 млрд.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

О том, что Михаил Юревич, возглавлявший Челябинскую область с 2010 по 2014 годы, предстанет перед судом, 17 марта сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Именно главное следственное управление (ГСУ) ведомства много лет расследовало деятельность экс-губернатора. В итоговом варианте господин Юревич заочно обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а также в незаконном приобретении и хранении оружия (ст. 222 УК), посредником же во взяточничестве (ст. 291.1 УК) выступал бывший советник губернатора Александр Москалюк. Преступное деяние ему инкриминировали также виртуально. Но если господин Юревич много лет проживает в Британии, то его подельник обосновался в Израиле.

По версии следствия, господин Юревич в период с мая 2010 года по январь 2014 года в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли откаты на общую сумму более 3,2 млрд руб. за их привлечение к исполнению государственных и муниципальных контрактов на ремонт и содержания региональных автомобильных дорог.

Также Михаил Юревич в период с января по сентябрь 2012 года в Челябинске через посредника Москалюка получил от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятку в сумме 26 млн руб. «за общее покровительство и попустительство по службе». Помимо этого, Михаил Юревич незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие — револьвер системы Смита и Вессона калибра 10,67 мм, которое хранил у себя дома до его изъятия в ходе обыска.

Господин Тесленко ранее был осужден Ленинским райсудом Челябинска к 7 годам строгого режима и штрафу в 300 млн руб.

По словам госпожи Петренко, с помощью сотрудников УФСБ по Челябинской области следствие не только собрало необходимую доказательную базу по делу экс-губернатора, но и обнаружило имущество стоимостью более 700 млн руб., которое было арестовано и послужит для возмещения нанесенного действиями обвиняемых ущерба.

Отметим, что по искам Генпрокуратуры в 2024 году у бывшего губернатора Юревича, экс-депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова (находится в розыске за коррупционное преступление), а также членов их семей были обращено в доход государства крупнейшее в России производство макарон «Макфа», оцениваемое в 46 млрд руб.

Кроме того, в казну России поступили доли и акции ответчиков, которым принадлежали 33 различных предприятия, в том числе Первый хлебокомбинат, Мишкинский комбинат хлебопродуктов в Курганской области, Каланчакский комбинат хлебопродуктов в Херсонской области, ООО «Родник» и другие.

В 2025 году по следующему иску надзорного ведомства с бывших владельцев «Макфы» было взыскано более 19,7 млрд руб. дивидендов, полученных в 2002–2024 годах. По мнению Генпрокуратуры, деньги имели коррупционное происхождение.

Николай Сергеев