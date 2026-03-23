WSJ: Цукерберг разрабатывает ИИ-агента для работы гендиректором
Глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг хочет распространить ИИ-агентов как среди своих сотрудников, так и за пределами компании. Первым, кто собирается переложить часть своих обязанностей на искусственный интеллект, стал сам господин Цукерберг, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
Фото: Ryan Sun / AP
По словам собеседника издания, Марк Цукерберг занимается разработкой персонального ИИ-агента, который должен помочь ему выполнять работу гендиректора. Проект еще не закончен, однако программа уже помогает предпринимателю в некоторых делах. Например, с помощью нее он быстрее получает информацию, ради которой в прежние времена ему приходилось обходить несколько уровней подчиненных.
Работники тоже начали использовать подобные инструменты, такие как My Claw и Second Brain, которые имеют доступ к чатам и рабочим файлам, а также могут общаться с коллегами или другими ИИ-агентами. Сотрудникам по всей компании рекомендуется несколько раз в неделю посещать обучающие семинары по ИИ, создавать собственные инструменты для ускорения работы. В конце концов, использование нейросетей стало стало учитываться при оценке эффективности персонала.
Один из сотрудников в разговоре с WSJ назвал нынешнюю эпоху в компании вдохновляющей, но другие заявили, что перемены и зацикленность на ИИ порождают тревогу по поводу возможных массовых увольнений. Опасения подтверждают сообщения других СМИ: по данным Reuters, топ-менеджмент компании планирует масштабные сокращения, которые могут затронуть 20% штата сотрудников. Таким образом организация хочет компенсировать рекордные затраты на ИИ.
Ранее The Guardian сообщала, что в Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) произошла крупная утечка конфиденциальных пользовательских и корпоративных данных. Она случилась из-за того, что инженер компании обратился к ИИ и выполнил его инструкции.