Как сообщает The Guardian, в Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) произошла крупная утечка конфиденциальных пользовательских и корпоративных данных, которые стали доступны сотрудникам внутри организации из-за действий инженера, выполнявшего инструкции внутреннего ИИ-агента Meta AI (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации). Утечка информации, подтвержденная самой компанией, случилась, когда сотрудник обратился за помощью по инженерной проблеме на внутреннем форуме. ИИ предложил решение, сотрудник его реализовал, в результате большой объем данных оказался в распоряжении инженеров на два часа.

«Никакие пользовательские данные не были скомпрометированы»,— заявил представитель Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), подчеркнув, что человек также может дать ошибочный совет. Однако инцидент «вызвал в компании серьезную внутреннюю тревогу».

Этот случай стал еще одним примером того, какие инциденты могут возникнуть в связи с растущим использованием агентов ИИ внутри компаний. Так, в прошлом месяце Amazon столкнулась как минимум с двумя сбоями, связанными с развертыванием своих внутренних инструментов ИИ.

Екатерина Наумова