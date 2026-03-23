FT: военная операция против Ирана парализовала сделки в нефтегазовой сфере США

Военная операция против Ирана парализовала заключение крупных контрактов в американской нефтегазовой отрасли. Как сообщает Financial Times (FT), волатильность цен на нефть, вызванная боевыми действиями, затруднила оценку активов и заставила компании заморозить переговоры.

Активность заключения контрактов упала после успешного начала года, когда объем сделок достиг $45 млрд — максимума за два года, отмечают опрошенные FT эксперты. По словам высокопоставленного энергетического банкира, запущенные процессы по слияниям и поглощениям приостановлены. «У меня запущено три или четыре процесса по продаже активов, и мы приостановили их все. Нет смысла принимать заявки»,— сказал собеседник издания.

Ситуация осложнилась накануне начала крупнейшей отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне, где обычно заключаются ключевые сделки, отмечает FT. До эскалации эксперты отрасли прогнозировали дальнейшую консолидацию сланцевых активов и рост международного спроса на американский газ.