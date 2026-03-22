NASA сообщило о неполадках при полете российского корабля «Прогресс»

После запуска одна из двух антенн системы автоматической стыковки на корабле «Прогресс» не работает, сообщило NASA в соцсети Х. Беспилотный грузовой корабль стартовал сегодня с космодрома Байконур.

Как уточнили в ведомстве, после начала полета одна из двух антенн системы автоматической стыковки, «развернулась не так, как планировалось». Все остальные системы работают в штатном режиме, сообщили представители NASA. «Прогресс» продолжит движение и подготовку к стыковке, которая запланирована на 9:34 по восточному времени (16:34 мск) 24 марта.

В NASA отметили, что в ближайшее время неполадки попытаются устранить. Однако если антенну развернуть не удастся, то сближение и стыковка корабля будут осуществляться космонавтом «Роскосмоса» Сергеем Кудь-Сверчковым вручную с помощью резервной системы. Российский космонавт находится на МКС в составе экспедиции МКС-74.

Беспилотный грузовой космический корабль «Прогресс МС-33», на борту которого находится около трех тонн продовольствия, топлива и расходных материалов, стартовал сегодня с Байконура. На орбиту его вывела ракета-носитель «Союз-2.1а».