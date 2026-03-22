США опровергли сообщения о сбитых Ираном американских истребителях

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло информацию о сбитых иранскими ПВО американских истребителях. Соответствующее заявление американское ведомство опубликовало в соцсети X.

«В ходе операции “Эпическая ярость” американские войска совершили более 8 тыс. боевых вылетов. Иран не сбил ни одного американского истребителя», — написали представители CENTCOM. Так они прокомментировали сообщения о том, что Иран недавно сбил американский истребитель F-15.

Сегодня пресс-служба вооруженных сил Ирана сообщала, что силы ПВО страны поразили истребитель F-15 в районе острова Ормуз. 19 марта КСИР заявлял, что иранские силы ПВО поразили американский истребитель F-35. Тогда в CENTCOM сообщили, что пилот благополучно совершил аварийную посадку и находится в стабильном состоянии.

В начале марта три истребителя F-15E ВВС США упали на территории Кувейта. КСИР заявил, что американские истребители сбили иранские силы. По версии CENTCOM, самолеты были поражены средствами ПВО Кувейта в результате «дружественного огня».