КСИР атаковал американский истребитель F-35 в воздушном пространстве Ирана

Силы ПВО Корпуса стражей исламской революции ударили по американскому истребителю F-35 в воздушном пространстве Ирана. Самолет «серьезно поврежден», следует из заявления КСИР. Он благополучно совершил аварийную посадку, сообщили в Центральном командовании США. Пилот находится в стабильном состоянии, добавили в ведомстве.

Самолет «выполнял боевую миссию над Ираном», сказал CNN представитель Центрального командования США Тим Хокинс. США начали расследование инцидента, добавил он. Истребитель сел на американской авиабазе на Ближнем Востоке, уточнили источники CNN.

Это первый случай с момента эскалации конфликта, когда Иран нанес удар по американскому истребителю. США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ КСИР стал атаковать Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке.