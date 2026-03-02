Кувейт сбил три американских истребителя F-15 «дружественным огнем»

Три истребителя F-15E ВВС США упали на территории Кувейта из-за «дружественного огня». Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Во время активных боевых действий истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтскими средствами ПВО, — заявили в CENTCOM. — Все шесть членов экипажа успешно катапультировались, были эвакуированы, их состояние стабильно».

Власти Кувейта «признали этот инцидент», начато расследование. США благодарны кувейтским силам обороны за поддержку американской операции против Ирана, добавили в CENTCOM.

Сегодня Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские силы сбили три американских истребителя. Также КСИР утверждал, что нанес удар по офису премьер-министра Израиля. В Израильской армии назвали утверждения Тегерана «плодами воображения».