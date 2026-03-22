В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 3,4

В Ставропольском крае 22 марта произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла. Сейсмическое событие зарегистрировано в 18:40 по местному времени, следует из данных на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

Эпицентр подземных толчков располагался на глубине пять километров, в двух километрах к юго-западу от Георгиевска и в 33 км к востоку-северо-востоку от Пятигорска.

Координаты очага землетрясения — 44.140 северной широты и 43.450 восточной долготы. Сейсмическая активность затронула территорию Кавказского региона России.

EMSC уточняет, что Георгиевск с населением 72,6 тыс. человек оказался ближайшим к эпицентру населенным пунктом. Пятигорск, где проживают 142 тыс. человек, находился на большем удалении от очага землетрясения.

Тат Гаспарян