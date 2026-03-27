La Dolce Vita: фильмы в декорациях Рима

В марте в российских кинотеатрах показывают «Сладкую жизнь» Федерико Феллини — классику с культовой сценой в римском фонтане Треви демонстрируют в 4К-реставрации и в новом, исправленном переводе, сделанном специально к перевыпуску. Кинокритик и автор Telegram-канала «Што это было» Ксения Балюк рассказывает об этом и других фильмах разных лет, в которых солирует вечно прекрасная итальянская столица.

«Сладкая жизнь», 1960

Журналист Марчелло (Марчелло Мастроянни) мечется между поисками настоящего чувства и омутом римской светской жизни. Он проводит ночи в компании кинозвезд, однако за внешним блеском вечеринок и мимолетных романов скрывается глубокая душевная пустота. Марчелло словно плывет по течению, пытаясь разглядеть смысл в череде событий и каждый раз упуская его.

Драма, удостоенная «Золотой пальмовой ветви» в Каннах и «Оскара» за костюмы, подарила миру один из самых запоминающихся эпизодов в истории кино — чувственное купание Аниты Экберг в фонтане Треви. Съемки дались актрисе нелегко — Федерико Феллини вновь и вновь отправлял ее в ледяную воду в разгар холодной мартовской ночи. А вот неизвестному еще тогда Адриано Челентано повезло больше: эпизодическая роль в качестве певца ночного клубного гарантировала ему золотой билет в индустрию кино.

«Римские каникулы», 1953

Юная принцесса Анна (Одри Хепберн) устала от протокола и официальных мероприятий во время визита в Рим. Совершив побег из дворца, она оказывается на улицах Вечного города, где, обессилев, засыпает на скамейке. Там ее находит американский журналист Джо (Грегори Пек), который не подозревает, кто она на самом деле. Узнав правду, он решает взять у принцессы эксклюзивное интервью, но, проведя с ней удивительный день, неожиданно для себя влюбляется в свою очаровательную спутницу.

Несмотря на то, что съемки картины Уильяма Уайлера проходили под нещадно палящим римским солнцем, Одри Хепберн, как и задействованные в массовых сценах настоящие итальянские аристократы, сохраняла свойственное королевской особое спокойствие. В итоге роль принцессы стала для нее звездным часом: принесла «Оскар» и мгновенно превратила в мировую икону стиля и элегантности.

«Безумно влюбленный», 1981

Неунывающий водитель римского автобуса Барнаба (Адриано Челентано) встречает девушку своей мечты Кристину (Орнелла Мути). Он готов ради нее на все, но проблема в том, что избранница — принцесса княжества Сан-Тулип, которую родители уже сосватали за богача, чтобы спасти страну от финансового краха. Барнаба, не желая сдаваться, отправляется во дворец, чтобы юмором отвоевать свою любовь.

Фильм Франко Кастеллано можно назвать вольной вариацией «Римских каникул», но если в классике принцесса возвращается к долгу, то здесь герой Челентано идет напролом, чтобы завоевать свою принцессу вопреки всему. В картине звучат песни в исполнении самого Челентано, а его неподражаемые пластика и мимика стали главными украшениями комедии.

«Римские приключения», 2012

Американский архитектор вспоминает молодость и становится внутренним голосом для начинающего коллеги. Режиссер на пенсии обнаруживает гениальный тенор в работнике похоронного бюро, который поет только в душе. Обычный клерк внезапно просыпается знаменитым, а молодожены из провинции теряют друг друга в большом городе, переживая неожиданные приключения.

«Римские приключения» Вуди Аллена — это четыре новеллы о поиске счастья, любви и признания в Риме. Помимо и без того звездного состава — Алека Болдуина, Пенелопы Крус, Греты Гервиг, Джесси Айзенберга и других,— в эпизодических ролях также снялись модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана и звезда итальянского кино Орнелла Мути.

«Великая красота», 2013

Джеп Гамбарделла (Тони Сервилло) — успешный журналист и светский лев. Отмечая 65-летие, он оглядывается на свою жизнь, проходящую в череде декадентских вечеринок, интеллектуальных бесед и встреч с «сильными мира сего» на фоне величественных панорам Рима. Наблюдая за опустошенностью и лицемерием богемы, Джеп пытается найти ту самую «великую красоту», которая придала бы смысл его существованию.

Паоло Соррентино создал фильм-размышление, который продолжает традиции «Сладкой жизни», проводя параллели между героями Мастроянни и Сервилло. Особенно завораживает, как образ Рима становится отражением души главного героя. «Великая красота» получила «Оскар», «Золотой глобус» и награду премии BAFTA, что сделало ее одним из самых титулованных итальянских фильмов десятилетия.

«Все деньги мира», 2017

Это реальная история римского похищения внука нефтяного магната Жана Поля Гетти, который в 1970-х был самым богатым человеком в мире. Когда похитители потребовали выкуп в 17 миллионов долларов за 16-летнего Джона Пола Гетти III, его мать (Мишель Уильямс) столкнулась с ледяным отказом Гетти-старшего (Кристофер Пламмер) платить хоть цент — тот был убежден, что уступка приведет к череде новых похищений. В результате отчаявшаяся мать вступила в альянс с бывшим агентом ЦРУ (Марк Уолберг).

Из-за скандала с Кевином Спейси, который изначально сыграл Гетти, Ридли Скотт принял решение переснять все сцены с Кристофером Пламмером всего за девять дней до премьеры. Другие актеры согласились работать бесплатно, чтобы спасти картину — это беспрецедентный случай в голливудской практике. Все оказалось не зря: 88-летний Пламмер получил номинацию на «Оскар», установив рекорд как самый возрастной номинант в актерских категориях.

«Талантливый мистер Рипли», 1999

Том Рипли (Мэтт Дэймон) не имеет определенного положения в обществе, зато умеет выдавать себя за других. Однажды судьба дает ему шанс: богатый судовладелец отправляет его в Италию, чтобы уговорить вернуться домой своего сына Дикки (Джуд Лоу). Очарованный роскошью, праздностью и красотой Дикки и его подруги Мардж (Гвинет Пэлтроу), Том проникает в новый для него мир, но восхищение быстро перерастает в одержимость. В Риме Рипли создает себе новое «я».

Фильм, снятый Энтони Мингеллой, стал эстетическим эталоном конца 1990-х, получив «Оскар» за лучший дизайн костюмов и несколько номинаций в других категориях. История получила множество других киноадаптаций, но, пожалуй, самая стильная — черно-белый мини-сериал «Рипли» 2024 года. Такое решение еще ярче подчеркивает нуарную атмосферу итальянских локаций.