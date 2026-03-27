Дайвинг: бескрайнее обаяние океана

Ощущения, сравнимые с невесомостью, тишина, которую нарушает лишь мерный звук поднимающихся воздушных пузырей и удивительные, почти инопланетные подводные просторы — дайверам нравится сравнивать погружение с полетом в космос. Головокружительное чувство свободы передвижения в морской стихии, умиротворение, которое дарят безграничные просторы и встреча с удивительными обитателями подводного мира — впечатления, ради которых адепты дайвинга готовы отправиться на край света.

Мальдивы

Мальдивские острова как точка притяжения дайверов всего мира стали входить в рейтинги туризма примерно с 1970-х годов. Это закономерно: если взглянуть на карту, видно, что Мальдивская Республика практически на 99% покрыта водой.

Мальдивы делятся на 26 атоллов и более тысячи небольших островов. Именно благодаря своим географическим особенностям, коралловые образования открывают удивительные возможности для знакомства с подводным миром: белоснежные пески, кристально чистая вода, тысячи видов морских обитателей, коралловые сады, необыкновенный подводный ландшафт и множество затонувших объектов.

Морская фауна республики представлена коралловыми рыбками, морскими черепахами, многочисленными рифовыми и китовыми акулами, скатами-орляками величественными мантами, барракудами и многими другими.

Сертифицированные дайверы предпочитают совмещать дайвинг-сафари и пляжный отдых. Формат сафари с проживанием на комфортабельной яхте, полностью оборудованной для подготовки к нескольким погружениям в день позволяет посетить самые удаленные дайв-сайты, а после насладиться временем «бесполетного интервала» и восстановиться в одном из комфортабельных отелей на берегу.

Лучшим временем для дайвинга на Мальдивах считается период с ноября по май, но по факту мальдивский дайвинг великолепен круглый год, так как температура воды в течение всего года и составляет 26–29 градусов. Для новичков в мире погружений Мальдивы могут стать прекрасным стартом. Пройти обучение и получить международный сертификат можно практически в любом отеле, совместив учебу с гедонистическим отдыхом.

В атолле Лавияни бутик-курорт Fushifaru Maldives расположен в охраняемой зоне Fushifaru Thila, одной из самых знаменитых дайв-точек региона. Здесь коралловые стены уходят в синеву, в пещерах прячутся мурены, а в сезон с октября по декабрь можно наблюдать десятки мант, кормящихся у поверхности. Рядом находятся Fushifaru Giri, мелководный риф с яркими коралловыми садами для снорклинга и легкого дайвинга, и Fushifaru Kandu, глубокий канал с более сильным течением, где встречаются акулы и скаты. Все эти места находятся всего в 10–15 минутах на катере и раскрывают подводный мир в самых ярких красках. Домашний риф у водных вилл также считается одним из лучших в атолле.

В Южном Мале Holiday Inn Resort Kandooma Maldives превращает дайвинг в часть образа жизни. Пятизвездочный центр PADI Euro Divers предлагает курсы для новичков и опытных дайверов. В этих водах можно встретить рифовых акул, скатов, черепах и стаи разноцветных рыб. Программа Dive Free позволяет при проживании от трех ночей получать два погружения в день для двоих, включая оборудование и Nitrox. Курорт признан одним из лучших для дайвинга и одинаково комфортен как для активных путешественников, так и для семей с детьми.

Сеть Cinnamon предлагает еще несколько популярных точек. Ellaidhoo by Cinnamon известен своей коралловой стеной и богатой морской жизнью, Cinnamon Dhonveli Maldives сочетает яркие рифы с динамичными течениями, а Cinnamon Velifushi Maldives открывает доступ к эффектным каналам Вааву, где каждый выход в воду обещает встречу с крупными морскими обитателями. Для тех, кто ищет необычное сочетание искусства и подводного мира, Oaga Art Resort предлагает не только экспозиции на острове, но и продвинутые программы дайвинга для любого уровня подготовки.

Мальдивы невозможно понять, оставаясь на поверхности. Их настоящая роскошь начинается там, где заканчивается линия горизонта и начинается глубина: каждое погружение здесь становится путешествием в самое сердце океана.

.Here — один из наиболее уединенных курортов в мире, расположенных на частном острове. Новый, ультрасовременный отель спроектирован так, чтобы предложить гостям новую концепцию приватности. Этот фешенебельный курорт, открывшийся в декабре 2025 года, расположен на двух природных островах — Somewhere и Nowhere.

На островах, являющихся частью биосферного заповедника ЮНЕСКО, знаменитого своими исключительным дайвингом и богатством подводной жизни, расположены девять вилл, а также бар и ресторан, предлагающий оригинальную и многообразную кухню.

Остров Somewhere наполняют просторные виллы, разбросанные как бусины ожерелья по всей его дуге на воде и на суше в концепции пляжных и водных резиденций. В центре внимания оказываются 47-метровые панорамные бассейны, эффектно ниспадающие водопадами на первый этаж.

На острове Nowhere расположены две главные резиденции, которые бронируются только вместе. Первая — вилла над водой площадью 1 тыс. кв. м с тремя спальнями и собственным 15-метровым бассейном. Вторая — Президентская вилла площадью 2,4 тыс. кв. м с 28-метровым бассейном и личным пляжем, которая станет самым роскошным вариантом размещения в .Here. На острове Nowhere могут разместиться до 24 взрослых, здесь также есть частные спа-центр Fehi Spa и тренажерный зал.

Маврикий

Райский остров Маврикий находится в Индийском океане, в 855 км восточнее Мадагаскара. По периметру он почти полностью закрыт непрерывной лентой коралловых рифов, защищающих его от природных катаклизмов. Пышные тропические заросли, прозрачные бирюзовые волны, набегающие на шелковистые пески пляжей, уютные лагуны и ласковые погодные условия — лучшим сезоном считается период с мая по ноябрь.

Третий в мире по величине барьерный риф предлагает огромное количество отличных мест для погружений: пещеры разной сложности, колоритные морские обитатели, затонувшие корабли и все приятные бонусы сильных течений. На небольших глубинах — излюбленные краски яркой коралловой жизни со стайками тропических рыбок.

Дайвингом на острове можно заниматься практически круглогодично, за исключением периода циклонов в январе-феврале и июле-августе. Комфортная температура воды летом от 28°C до 23–24°C зимой создает благоприятные условия для погружений.

Широкими штрихами остров можно разделить на три большие зоны пригодные для дайвинга: юго-запад от горы Ле Морн до местечка Фли-эн-Флак, северо-запад от бухты Томбо до северных островов и восток от пляжа Бель Мар до Маэбурга. На юге океан на достаточно бурный и опасный, поэтому не используется для погружений.

Северная и юго-восточная части острова славятся зарослями горгонарий, затонувшими объектами и насыщенной коралловой жизнью. Временами встречаются огромные стаи спинорогов, проплывают гигантские черепахи, можно даже увидеть тигровых, серых, рифовых и белоперых акул.

Время между погружениями может быть наполнено как медитативным, созерцательным отдыхом, так и многочисленными развлечениями, за которые на острове отвечает группа отелей Sunlife.

Курорт Long Beach устраивает беззаботные пляжные пикники у лагуны. После купания можно нежиться в тени качающейся пальмы на пляже, а затем предаваться гастрономическим удовольствиям — свежие салаты, открытый гриль и яркие десерты.

Программа Vibe & Ride приглашает исследовать восточное побережье Маврикия, путешествуя на электрическом велосипеде по песчаным пляжам, вдоль очаровательных деревень и тропических рощ. На пути протяженностью 18 км можно исследовать оживленный рынок Флак и колоритную местную деревушку, а в сердце острова ведет 22-километровый маршрут, петляющий через живописный национальный парк Брас-д’О, который венчает индуистский храм Сагар Шив.

Курорт Sugar Beach организует кинопоказы под куполом звездного неба. Просторная лужайка перед особняком Sugar Beach превращается в открытый кинотеатр, где крутят и голливудскую классику, и свежие блокбастеры. Дополняют картину персонализированные блютус-наушники, попкорн, сахарной вата и мороженое.

Курорт La Pirogue приглашает насладиться ежевечерними ритуалами заката, когда небо превращается в холст из золота, багрянца и лаванды. Антураж — релакс-хаус-музыка, угощения и искусство местных ремесленников. Если судьба будет благосклонна, появится шанс увидеть легендарную зеленую вспышку, когда солнце прощается с уходящим днем, мимолетным моментом магии, который, по словам Жюля Верна, является предвестником ясности, раскрывающим самые глубокие истины сердца.

Самые предприимчивые и азартные отправляются на квест для кладоискателей, вдохновленный приключениями капитана Солей. Захватывающие и одновременно познавательные маршруты стартуют от берегов курортов La Pirogue, Sugar Beach или Long Beach. Это не просто охота за сокровищами, это приключение, которое взбудоражит воображение и подарит яркие воспоминания.

Палау

Республика Палау — небольшое островное государство в Микронезии к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии, состоящее из более чем 300 вулканических и коралловых островов. Локальные традиции здесь сочетаются с ощутимым американским влиянием.

Географическое положение и удаленность от крупных промышленных районов делает страну одним из лучших в мире мест для погружений. На территории государства сосредоточено огромное число дайв-сайтов разной сложности и формата. Это захватывающий дух дрифт-дайвинг, подводные каналы и пещеры, встречи с мантами и акулами, отвесные стенки, коралловые сады и затопленные японские корабли времен Второй мировой войны. В прибрежных водах Палау обитает одна из самых изолированных и малочисленных популяций дюгоней в мире, отделенная от других групп более чем на 800 км. Эти редкие морские млекопитающие питаются морской травой на мелководье, встреча с ними — большая удача для дайверов.

Визитная карточка Палау — Скалистые острова, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоящий из множества небольших известняковых островков, соединенных под водой коралловыми перешейками. Сами острова тоже были коралловыми рифами, но поднялись над водной поверхностью в результате тектонических сдвигов тысячи лет назад, а принесенные тайфунами семена растения прижились и превратили острова в гигантский изумрудно-зеленый лабиринт.

Палау — одна из немногих стран, руководство которой всерьез озабочено проблемами окружающей среды: в 2009 году президент страны Томми Ременгесо отдал 595 тыс. кв. км водного пространства Палау под первый в мире заповедник для акул.

Экосистема архипелага самобытна. Жемчужиной подводных погружений станет посещение Озера медуз — самого известного закрытого морского озера Палау, размером 430 х 130 м. Живущие здесь медузы Мастигиас, общее количество которых составляет около 15 млн, в процессе эволюции утратили ядовитость своих стрекательных желез, поэтому в озере можно плавать без дополнительной защиты, не опасаясь за свое здоровье.

Население всего Палау составляет около 21 тыс. человек. 90% островов, входящих в состав архипелага, не имеют береговой линии и пригодных для курортного отдыха пляжей. В основном острова имеют крутые известняковые берега, которые обнажаются во время прилива, либо пологие участки, густо заросшие мангровыми лесами.

На острове Корор природных пляжей нет совсем — некоторые отели делают насыпи, создавая на своей территории искусственные пляжи. Один из лучших пляжей на Палау, длина которого составляет почти 300 м, находится у отеля Palau Pacific Resort.

Самый известный рэк Палау — японский боевой корабль, затонувший во время Второй мировой войны (в 1944 году) после поражения американской подводной лодкой по пути от Филиппин в Палау. Корабль, длина которого составляет 140 м, лежит на глубине 20 м в прозрачной чистой воде недалеко от бухты Корор. На корме и на носу корабля стоят две большие пушки, а на мачтах и корпусе растут кораллы «оленьи рога», морские губки и черные кораллы.

Мария Блохина