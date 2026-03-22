Популярность гражданства РФ у иностранцев заметно упала

В 2025 году российское гражданство получили 152,4 тыс. иностранцев, сообщило МВД: это на 27,1% меньше, чем в 2024 году. Также ведомство выдало 31,3 тыс. разрешений на временное проживание (на 29,7% меньше, чем в 2024-м) и 156,2 тыс. видов на жительство (на 27,3% меньше). Количество регистраций несовершеннолетних иностранцев снизилось на 24,5%, до 591,3 тыс., женщин-иностранок — на 7,6%, до 1,7 млн. Общее число легально находящихся в России иностранных граждан за год сократилось на 8,6% — сейчас их 5,7 млн человек.

При этом количество правонарушений в сфере миграции превысило 1 млн — на 8,5% больше, чем в 2024 году. Чаще всего иностранцы привлекались к административной ответственности за нарушения правил въезда или режима пребывания в РФ (рост на 17,4%, до 680,1 тыс.). Сумма штрафов, взысканных с них за административные правонарушения, составила 5,7 млрд руб. Это на 66,7% больше, чем в 2024 году (3,4 млрд руб.). Рост этого показателя в МВД объясняют ужесточением миграционного законодательства.

За 2025 год из России выдворили около 60 тыс. человек — втрое меньше, чем в 2024 году (190,2 тыс.). В реестре контролируемых лиц сейчас числятся 850 тыс. человек — все они были внесены туда с февраля 2025 года. Напомним, что нахождение в реестре накладывает ряд ограничений: таким людям запрещено регистрировать юрлица и ИП, заключать браки, приобретать и регистрировать имущество, открывать банковские счета и менять водительские права.

На 1 января 2026 года в России по трудовому или гражданско-правовому договору работали почти 3 млн иностранцев — рост на 7,6%. Также на 18,9% выросло количество трудовых договоров с гражданами государств—членов ЕАЭС (до 981,2 тыс.). Количество внеплановых проверок на тему соблюдения миграционного законодательства в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей выросло на 11,3%, до 14,3 тыс. В МВД утверждают, что их эффективность увеличилась: было выявлено 41,6 тыс. правонарушений, что на 13,3% больше прошлогоднего показателя.

Полина Мотызлевская