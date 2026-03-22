«Зенит» победил «Динамо» в матче РПЛ

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1. Встреча прошла в Москве, гости добились победы благодаря голам Джона Джона, Александра Соболева и Максима Глушенкова. У хозяев единственный мяч забил Артур Гомес.

Для Джона Джона этот гол стал первым в составе «Зенита». Он открыл счет на 22-й минуте. Соболев удвоил преимущество перед перерывом, однако Гомес почти сразу сократил отставание.

«Зенит» набрал 48 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» всего одно очко. «Динамо» с 30 баллами располагается на восьмой строчке, прервав серию из трех побед подряд. Перед игрой прошла минута молчания в память о бывшем игроке «Динамо» Сергее Некрасове, скончавшемся 9 марта.