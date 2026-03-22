Европейской экономике предсказана слабость

Европейский центробанк (ЕЦБ) ухудшил прогнозы для экономики зоны евро на 2026 год, одновременно повысив ожидания по инфляции. Главной причиной пересмотра оценок регулятор называет войну на Ближнем Востоке: она не только спровоцировала резкий подъем цен на нефть и газ, но и усилила общую неопределенность. В среднесрочной перспективе ЕЦБ по-прежнему рассчитывает на постепенное восстановление экономического роста за счет оживления внутреннего спроса — прежде всего благодаря росту реальных доходов населения и сохранению устойчивого рынка труда.

Экономика зоны евро будет тяжело переживать последствия войны на Ближнем Востоке, следует из свежего обзора ЕЦБ. Базовый прогноз регулятора предполагает, что экономика вырастет на 0,9% в 2026 году, на 1,3% в 2027-м и на 1,4% в 2028-м. По сравнению с декабрьским прогнозом оценка на 2026 год снижена на 0,3 процентного пункта (п. п.), на 2027-й — на 0,1 п. п., на 2028 год оставлена без изменений. В прошлом году европейский ВВП вырос на 1,4%. В базовый сценарий заложено предположение о том, что повышение цен на энергоносители и усиление неопределенности обернутся временным сжатием внутреннего спроса. Дополнительное давление будет оказываться и на деловую активность: так, например, с учетом неясных перспектив компании предпочитают откладывать инвестиции.

ЕЦБ ожидает инфляцию на уровне 2,6% в 2026 году (после 2,1% в прошлом), 2% в 2027-м и 2,1% в 2028-м. В декабре регулятор рассчитывал на показатели в 1,9%, 1,8% и 2% соответственно. Напомним, целевое значение — 2%. Пересмотр прогнозов объясняется ожидаемым переносом роста цен на энергию в заметное удорожание продуктов питания и других товаров. Базовая инфляция, то есть рост цен без учета энергии и продовольствия, по оценке ЕЦБ, будет постепенно замедляться: с 2,4% в 2025 году до 2,3% в 2026-м. В 2027 и 2028 годах показатель ожидается на уровне 2,2% и 2,1% соответственно.

Если военный конфликт Ирана с США и Израилем затянется, рост ВВП зоны евро в этом году замедлится до 0,6%. При наиболее неблагоприятном развитии событий (такой прогноз предполагает, в частности, длительный кризис предложения нефти) — уже до 0,4%. В первом сценарии инфляция вырастет до 3,5%, во втором — до 4,4%.

В базовом сценарии эффект от внешних шоков, по оценке регулятора, должен ослабевать по мере стабилизации цен на энергоносители. Именно поэтому даже в условиях повышенной неопределенности ЕЦБ по-прежнему предполагает восстановление экономического роста с опорой на внутреннее потребление. Поддержать спрос должно в том числе увеличение реальных доходов населения.

Рынок труда, согласно прогнозу, останется в целом устойчивым: компании будут удерживать работников даже на фоне временного ослабления деловой активности. В ЕЦБ отмечают, что европейский бизнес, столкнувшись с дефицитом рабочей силы после пандемии, теперь гораздо осторожнее идет на сокращения и предпочитает удерживать сотрудников даже при ухудшении конъюнктуры. Безработица в 2026 году вырастет незначительно: до примерно 6,1% с 6% в 2025 году.

Поддержать рост экономики в среднесрочной перспективе должны также государственные расходы на инфраструктуру и оборону. Власти в крупнейших экономиках еврозоны, прежде всего в Германии, наращивают инвестиции в транспорт и энергетическую инфраструктуру, а также в военный сектор.

Совокупный вклад «дополнительного» фискального стимулирования в рост европейского ВВП оценивается примерно в 0,5 п. п., причем наиболее заметный эффект ожидается уже в 2026-м.

ЕЦБ прогнозирует, что в этом году европейский импорт будет расти быстрее экспорта, а внешняя торговля в целом начнет сдерживать увеличение ВВП. Это связано не только со слабостью внешнего спроса и тарифными ограничениями США, но и со снижением конкурентоспособности европейских производителей, в том числе из-за высоких издержек.

Кристина Боровикова