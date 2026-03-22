Нетаньяху посетил места иранских ударов в Димоне и Араде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на места ударов иранских ракет в Димоне и Араде. Об этом он сообщил в Telegram.

«Я прибыл сегодня на места падения ракет в Араде и Димоне. Все, что было повреждено, мы восстановим и отстроим в большом масштабе»,— написал израильский премьер.

По словам Биньямина Нетаньяху, в Араде в результате иранского удара «чудом» никто не погиб. «У нас уже есть печальный опыт. С начала войны мы потеряли 15 дорогих нам граждан»,— заявил премьер-министр Израиля. Биньямин Нетаньяху также призвал граждан Израиля во время тревоги следовать указаниям военного командования и уходить в защищенные помещения.

Вчера Иран нанес ракетный удар по израильским городам Димона и Арад, находящимся на юге страны, вблизи израильского ядерного центра. По данным Минздрава Израиля, в результате иранской атаки Димоны и Арада с использованием баллистических ракет пострадали более 300 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

