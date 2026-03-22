С картины Эль Греко сняли лишний слой

В кабинете папы римского нашли ранее неизвестную картину Эль Греко. Там она провисела более полувека, не вызывая интереса специалистов. Но в ходе планового осмотра произведений искусства в папской резиденции реставраторы решили изучить полотно.

Картина «Спаситель» испанского художника Эль Греко

Фото: Musei Vaticani Картина «Спаситель» испанского художника Эль Греко

В итоге они обнаружили, что неизвестный фальсификатор нанес собственное изображение Христа и скрыл работу Эль Греко. После удаления верхнего слоя краски специалисты смогли восстановить оригинал. Полотно уже включено в общий каталог произведений художника. О дальнейшей его судьбе представители Ватикана пока ничего не сообщали. Такое случается с украденными картинами, отметил совладелец группы компаний «Арт Консалтинг» Денис Лукашин:

«Чаще всего это не живопись, а что-то легкое типа гуаши, что потом можно убрать. Также просто дублируют холст, то есть сверху перекрывают, например, какой-то другой живописью, чтобы его вывезти или хранить.

Я думаю, что работа Эль Греко запросто потянет на несколько десятков миллионов долларов. Сложно, на самом деле, считать, картина уникальная, найдена недавно. Единственное, она маленькая. Если бы это была полноформатное полотно, стоимость вообще бы зашкаливала, десятки миллионов долларов за оригинал могут дать».

Эль Греко — псевдоним, под которым работал художник Доменикос Теотокопулос в XVI веке. Количество приписываемых ему произведений в некоторых каталогах доходит до 829. Это больше, чем у Рафаэля и Тициана вместе взятых. Среди причин такой творческой плодовитости многие искусствоведы отмечают склонность Эль Греко к самоповторам и большой разброс в качестве его работ.

Возможно, что найденную картину перерисовали из благих побуждений, считает искусствовед, автор издания The Art Newspaper Russia Софья Багдасарова:

«Картина, как она предстает на фотографиях после расчистки, это низкокачественный Эль Греко, совершенно не шедевр. Она некрасивая, несимпатичная. И хотя технически, как показывает экспертиза, она принадлежит кисти мастера, особой привлекательности не несет.

СМИ пишут о подделке, но на самом деле, мне кажется, предыдущий владелец в какой-то момент увидел, что картина некрасивая, и попросил другого мастера ее подновить. И если вы посмотрите на работу до расчистки, то увидите, что она симпатичнее и гораздо больше похожа на Эль Греко для невооруженного глаза.

Вот эту подновленную картину подарили в качестве дипломатического подарка из Испании в Ватикан. Для таких презентов обычно выбирают средней руки произведения искусства. Когда эта картина попала в Ватикан, где есть специалисты, они увидели, что это не Эль Греко. Ее отложили, на нее не обращали внимания. А сейчас до нее дошли руки реставраторов, которые сняли поздний слой и увидели, что все-таки Эль Греко».

Случаи внезапного обнаружения картин известных художников происходили и раньше. Например, в 2019 году английские специалисты доказали подлинность Мадонны с гранатом Боттичелли. Полотно больше века считалось подделкой. Как и в случае с Эль Греко, открытие было сделано случайно во время реставрации. Эксперты годами не могли разглядеть почерк мастера из-за слоев лака, которым кто-то покрыл картину еще в XIX веке.

Николай Малышев