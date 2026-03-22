В Дагестане закончили восстановление исторической мечети XVII века

В селе Хрюг Ахтынского района Дагестана восстановили историческую мечеть. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: пресс-служба главы Дагестана

Мечеть, построенная в XVII веке, долгие годы находилась в аварийном состоянии. Из-за того, что здание могло обрушиться, его закрыли для посетителей. Объект культурного наследия находится на балансе Росимущества. На год его передали в пользование Дербентскому музею-заповеднику. Как сказано в сообщении, это позволило привлечь специализированную компанию и начать восстановление.

Все работы проходили под контролем Дагнаследия. Отмечается, что при реставрации специалисты сохранили исторический облик здания и внутренние элементы. Также к мечети проложили дорогу из природного камня, а рядом оборудовали смотровую площадку с видом на горы и реку Самур. Верующие могут посещать здание в любой день.

