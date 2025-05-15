«Призрак Пригожина» ходит по томам

В Санкт-Петербурге суд начал слушать так называемое «дело медиаменеджеров», по которому проходят журналисты Кирилл Метелев и Александр Гладышев. Им вменяют вымогательство у экс-претендентки в губернаторы Марии Михайловой. Следствие утверждает, что фигуранты брали деньги за снятие якобы порочащих ее статей. Одна из них носила название «Призрак Пригожина "накрыл сетью" Патрушева и Нечаева». В ней госпожу Михайлову, помимо прочего, причисляют к структурам погибшего основателя ЧВК «Вагнер». Подсудимые вину отрицают: свое преследование главред портала «Конкретно.ру» Метелев связывает с профессиональной деятельностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Кирилл Метелев во время задержания

Фото: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Обвиняемый Кирилл Метелев во время задержания

Фото: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В прошлую среду Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению дела о вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), в отношении главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева и учредителя сотрудничавшей с сайтом компании «Глагол» Александра Гладышева. Сторона обвинения полагает, что Метелев вступил в сговор с «неустановленными лицами», куда, в том числе, входят сотрудники ООО «Диалан» и ООО «Версия» (партнер изданий «Конкретно.ру» и «Версия на Неве»). Подсудимые, сказано в судебных материалах, якобы подыскивали лиц с солидной деловой репутацией для сбора компромата против них с последующим вымогательством средств за блок на негатив.

Журналисты, по версии следствия, узнав о намерении гендиректора технопарка «ИнФинТех» Марии Михайловой претендовать на пост губернатора Петербурга на выборах в 2024 году, решили собирать дискредитирующие ее сведения.

Так, по словам гособвинителя, одним из таких материалов стала размещенная на портале «Конкретно.ру» статья «Призрак Пригожина "накрыл сетью" Патрушева и Нечаева».

В частности, в ней утверждается, что погибший в авиакатастрофе бизнесмен и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин привлек госпожу Михайлову к организации работы «сетевых хомячков» для проведения DDoS-атак на «независимые СМИ», а также кандидатку в градоначальники нарекли там «спойлером» (предпринимательница выдвигалась от партии «Родина», но по итогу сняла свою кандидатуру).

Выступая в суде, прокурор заявил, что Кирилл Метелев якобы потребовал за снятие заметки $15 тыс. При этом в обвинительном заключении говорится, что главред занимался преступной деятельностью длительное время «в отношении неограниченного круга потерпевших», однако в основу дела лег лишь один эпизод.

Обвиняемые свою вину отрицают. Их адвокаты решили давать показания после представления доказательств стороной обвинения. Ни потерпевшая, ни ее представители на первое слушание не явились.

Руководитель портала «Конкретно.ру» был задержан в июне минувшего года, но избежал заключения под стражу. В беседе с «Ъ-СПб» он связал свое преследование с профессиональной деятельностью, которой занимается уже более тридцати лет.

«Есть абсолютно четкая задача: она нацелена на то, чтобы выкинуть меня из журналистики вообще — как человека, который позволял писать политические материалы, и вполне вероятно, что кому-то это не понравилось»,— отметил он.

При этом Кирилл Метелев выразил сожаление, что Александр Гладышев оказался с ним на скамье подсудимых. «Мне очень больно за то, что его привлекли. Он системный администратор! Я как главред ему говорю, что и куда поставить, он — ставит. Человек просто выполнял свою работу»,— вздохнул журналист.

Кирилл Метелев пояснил, что в ходе встреч с представителями Марии Михайловой обсуждались вопросы поддержки ветеранов спецоперации и отправки гуманитарной помощи в зону СВО, куда журналист сам неоднократно приезжал. С его слов, медиаменеджер, полагая, что между ними завязалось сотрудничество попросил снять легшие в основу обвинения публикации. Деньги же, сообщил господин Метелев, предназначались не ему, а юристам семьи Михайловой, перед которыми у четы имелись долги. С потерпевшей, добавил главред, они не общались с 2013 года.

Изначально в СМИ предполагали, что дело Метелева и Гладышева связано с делом руководителя пригожинской медиагруппы «Патриот» Ильи Горбунова (всех фигурантов задержали примерно в одно и то же время), которого также обвиняют в вымогательстве у медиаменеджера и депутата петербургского ЗакСа Александра Малькевича. Но, как оказалось, в обоих случаях — разные потерпевшие и обстоятельства. В разговоре с «Ъ-СПб» Кирилл Метелев подчеркнул, что даже не был знаком с господином Горбуновым.

Андрей Кучеров