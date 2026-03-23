Жаров Александр Александрович

Родился 11 августа 1964 года в Челябинске. В 1987 году окончил Челябинский государственный медицинский университет, в 2006 году — юрфак Российской академии госслужбы при президенте России. До 1996 года работал по медицинской специальности в Челябинске.

С 1998 по 1999 год — советник председателя правления «РИА Новости». С 1999 по 2004 год был пресс-секретарем Минздрава, затем с 2004 по 2006 год — помощником и пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова. С 2006 года — заместитель гендиректора ВГТРК. В 2007–2008 годах — директор департамента пресс-службы, информации и протокола правительства. С 2008 года — заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ. С мая 2012 года — руководитель Роскомнадзора. 24 марта 2020 года назначен гендиректором холдинга «Газпром-медиа».

Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского. Кандидат медицинских наук.